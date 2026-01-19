子どもや孫の力になりたいという親心は尊いものですが、度を越した援助が自身の生活を脅かすケースは少なくありません。特に定年後の限られた年金から多額の仕送りを続けることは、老後資金の枯渇に直結するリスクの高い行為です。良好な親子関係を維持しているつもりでも、お金が絡むことでその信頼が脆くも崩れ去ることもあります。ある夫婦のケースから、高齢期のお金の線引きについて考えます。

「孫の将来のためなら」と無理を重ねた、ある老夫婦の誤算

「まさか、自分たちの善意がこんな形で踏みにじられるなんて。これまでの5年間は何だったのでしょうか」

中堅メーカーで働いていた佐藤博さん（75歳・仮名）。現在は妻の和子さん（72歳・仮名）と二人で暮らしています。夫婦合わせた年金受給額は月に約25万円。現役時代の蓄えもあり、本来であれば穏やかな老後を過ごせるはずでした。

きっかけは5年前、ひとり息子である健二さん（46歳・仮名）から受けた相談でした。「息子の教育に力を入れたいが、今の給料では塾代や私立中学の学費が厳しい。どうか助けてほしい」という切実な願い。初孫を溺愛していた佐藤さん夫婦は、二つ返事で承諾しました。

「孫の亮太（仮名）のためだと思えば、多少の節約は苦になりませんでした。月に10万円、年金が入るとすぐに息子の口座へ振り込む生活を5年近く続けました」と和子さんは振り返ります。

月25万円、手取りにすると22万円ほどの年金。そこから10万円を仕送りに回せば、夫婦の手元に残るのはわずか12万円です。そこから光熱費や食費、医療費を捻出するのは容易ではありません。佐藤さん夫婦は極力、趣味や娯楽を控えるようになりました。自分たちの老後のこともあるため、質素倹約を心がけ、身を削るような生活を続けてきたのです。

しかし、その献身的なサポートは、最悪の形で裏切られることになります。昨年、佐藤さんは孫の亮太さんが第一志望の中学校に合格したという知らせを待ちわびていました。しかし、いくら待っても連絡がありません。デリケートな話題だからと聞くのを控えていましたが、しびれを切らして電話をかけました。

電話に出たのは亮太くん。そこで佐藤さんは耳を疑うような事実を知ります。

「亮太に『受験はどうだった？』と聞くと、怪訝な声で『受験なんてしてないよ』と言われたんです」

健二さんを問い詰めると、観念したように白状しました。「友だちと同じ中学校に行きたいというから、塾にも行っていないし、受験もしていない」というのです。

では、毎月送っていた10万円の行方はどこへ。健二さんは悪びれた様子もなく、「さぁ」と言うだけでした。どうやら、毎月の仕送りは日常の浪費に使われ、よくわからないうちになくなっていた……というのがこの一件の顛末でした。

「血の滲むような……と、大袈裟なことはいいませんが、私たちはこの5年間、孫のために頑張ってきた。そのすべてが、よくわからないまま消えていたと思うと、本当にバカらしくて笑えます」

年金だけでは平均的な生活は難しい……親世代の「過剰援助」の危うさ

厚生労働省によると、平均的な高齢夫婦が受け取る年金額は月22万8372円。額面で月25万円だという佐藤さん夫婦は、平均より多くの年金を受け取っていて、決して少ないほうではありません。

一方で、総務省『家計調査 家計収支編 2024年（令和6年）平均』によると、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における1ヵ月の消費支出は25万円ほど。可処分所得は22万円ほどなので、1ヵ月3万円ほどの取り崩しが必要になるのが一般的です。

佐藤さん夫婦のケースで考えると、額面は25万円ですが、社会保険料などを引いた手取り額は22万円ほど。平均的な生活を送るとなると、毎月の収支はトントンといったところです。決して余裕があるという水準ではありません。

このような収支状況のなかで、月10万円もの仕送りを続けることは、無謀ともいえるでしょう。

こうした「過剰援助」が生まれる背景には、親世代特有の心理があります。子や孫との関係を壊したくない、頼られることで存在価値を感じたい、そして「教育」という名目であれば断ることが冷酷に思えてしまう――。

その結果、援助は感謝される行為ではなく、いつしか当然のものとして扱われがちです。

ちなみに、月10万円の仕送りは、生活費や教育費として通常必要な範囲内であれば贈与税はかかりません。しかし、生活費以外に使ったり、1年分をまとめて渡したりすると贈与とみなされ、年間110万円を超えれば贈与税の対象になるため注意が必要です。

老後の生活を支える年金や貯蓄は、もともと自分たちのための資金。一度始めた仕送りは減額や中止が難しく、家計を圧迫し続けます。「どこまでなら支援できるのか」を冷静に線引きすることが、老後の共倒れを防ぐために重要です。