ÀõÌî²È¤ÏÇ«¡¹¤È½¨µÈ¤Î·ëº§¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä´Ø¥ö¸¶¤ÇË¿Ã¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿±ù¤Î¹¬Ä¹¤¬²È¹¯¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿Ž¢Ë«ÈþŽ£
¢£½¨µÈ¤ÎÀµºÊ¤Î¼Â²È¡¢ÀõÌî²È¤È¤Ï¡©
ÀõÌî²È¤Ï½¨µÈ¤ÎÀµ¼¼¡¦ËÌÀ¯½ê¡Ê±÷Ç«(¤ª¤Í)¡¢Ç«¡¢Ç«¡¹(¤Í¤Í)¡Ë¤ÎÍÜ²È¤Ç¤¢¤ë¡£Ç«¤Ï¿ù¸¶½õº¸±ÒÌç¡ÊÆþÆ»Æ»¾¾¡£ÄêÍø¡£¡©¡Á1593¡Ë¤ÎÌ¼¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊìÊý¤ÎÇìÉã¤Ç¿¥ÅÄ²È¿Ã¤ÎµÝ½°¡¦ÀõÌîËô±¦±ÒÌçÄ¹¾¡¡Ê¡©¡Á1575¡Ë¤ÎÍÜ½÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÉþÉô±ÑÍº»á¤Ï¡Ø²Ï¸¶¥Î¼Ô¡¦Èó¿Í¡¦½¨µÈ¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¡ØÁÄÉãÊª¸ì¡Ù¡ØÀ¶¿Ü²§Êª¸ì¡Ù¤Ë¡¢¤Í¡ÊÇ«¡Ë¤Î½Ð¤¿²È¡Ê¿ù¸¶¡Ë¤ÏÏ¢¿ý¾¦¿Í¡ÊÊÔ½¸ÉôÃð¡§¹Ô¾¦¿Í¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¢¤ë¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·è¤·¤Æ¹â¤¤²ÈÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í²¼ÁØ¿ÈÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö½¨µÈ¤ÈÇ«¤Î·ëº§¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç«¤ÎÊì¿Æ¤Î»¿Æ±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ø½¨µÈ¸ø¤ÎÈÜìÍ¤ò·ù¤Ò¤¿¤Þ¤Ò¤Æ¡¢¸æº§°ù¤ò¤æ¤ë¤·µë¤Ï¤µ¤ê¤·¤Ë¡Ù¡ÊÃæÎ¬¡Ë
Ç«¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¿¥ÅÄ²È¤ÎµÝÂç¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÀõÌîËô±¦±ÒÌç¤ÈºÊ¤Ç¤¢¤ë¼ÂÊìËå¡Ê¼·¶Ê¡ËÉ×ÉØ¤ÎÍÜ½÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç«¤ÏÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ß¤Ç¿ÈÊ¬¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£¤½¤Î½÷Ì»¤ÈÄà¤ê¹ç¤¤¤â¼è¤ì¤Ì¡£½¨µÈ¤Î¿ÈÊ¬¤Ï¼þ°Ï¤«¤é¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
Ç«¤Î¼Â²È¡¦ÌÚ²¼¡Ê¿ù¸¶¡Ë²È¤Ë¤·¤Æ¤âÍÜ²È¤ÎÀõÌî²È¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ïáÈ¶(¤±¤¤¤Ð¤Ä)¤È¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÍÎÏ¼Ô¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£½¨µÈ¤¬½ÐÀ¤¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î¿ÆÂ²¤È¤·¤ÆÂçÌ¾¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¼Ô¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°ìÂå¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤¿½¨µÈ¤Ë¤ÏÉèÂå¤È¤¤¤¨¤ë²È¿Ã¤Ï³§Ìµ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ìÂ²¤òÍê¤ë¤Î¤¬¾ïÅå¼êÃÊ¤À¤¬¡¢½¨µÈ¤Î°ìÂ²¤Ë¤Ï¤á¤Ü¤·¤¤¿Íºà¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¡Ø¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î²È¿ÃÃÄ¡Ù¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢ÏÂÅÄÍµ¹°»á¤Î¼ê¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤ÏÅª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½¨µÈ¤ÎµÁ·»¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀõÌîÄ¹À¯
ÀõÌîÃÆÀµ¾¯É«(¤À¤ó¤¸¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¤Ò¤Ä)Ä¹À¯¡Ê1547¡Á1611¡Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾Î¤òÌïÊ¼±Ò¤È¤¤¤¤¡¢Å·Àµ16Ç¯¤Ë½¾¸Þ°Ì²¼ÃÆÀµ¾¯É«¤Ë½öÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£
ëá(¤¤¤ß¤Ê)¤Ï¤Ï¤¸¤áÄ¹µÈ¡£Ê¸Ï½¸µ¡Ê1592¡ËÇ¯º¢¤ËÄ¹À¯¤È²þÌ¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡Ê°Ê²¼¡¢Ä¹À¯¤ËÉ½µ¤òÅý°ì¤¹¤ë¡Ë¡£
ÁÇÄ¾¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢½¨µÈ¤ÎµÁ·»¤È¤·¤Æ¿®Ä¹¤«¤éÊÐëá(¤Ø¤ó¤)¤ò¤â¤é¤¤¡¢½¨µÈ¤«¤é°ì»ú¤â¤é¤Ã¤Æ¡ÖÄ¹µÈ¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡Ê¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ä¹À¯¤ÎÍÜÉã¤Îëá¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡ÖÄ¹¡×¤Î»ú¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉÔ¼«Á³¤Ç¡¢Ä¹¾¡¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤â¸åÀ¤¤ËÁÏºî¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡Ë¡£
Ä¹À¯¤ÏÈøÄ¥¹ñÃ°±©·´µÜ¸åÂ¼¡Ê°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ôº£°ËÀªÄ®µÜ¸å¡Ë¤Î°Â°æÌïÊ¼±Ò½Å·Ñ¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿¥ÅÄ²È¤ÎÂ·ÚµÝÆ¬¡¦ÀõÌîËô±¦±ÒÌçÄ¹¾¡¤ÎÌ»ÍÜ»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¤ÏÄ¹¾¡¤Î»ÐËå¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¢£ÀõÌî²È¤Î²È·Ï¿Þ¤Îµ¿ÌäÅÀ
ÀõÌî²È¤ÏÅÚ´ô»á¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡¢ÅÚ´ôÈþÇ»¼é¸÷¹Õ(¤ß¤Ä¤Ò¤é)¤Î»Ò¡¦¼¡Ïº¸÷»þ¤¬ÈøÄ¥¹ñÃ°±©·´ÀõÌîÂ¼¡Ê°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»ÔÀõÌî¡Ë¤Ë½»¤ó¤ÇÀõÌî¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤·¤«¤ËÅÚ´ô»á¤Î°ìÂ²¤ËÀõÌî²È¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢Ä¹À¯¤Î²È·Ï¤¬¤½¤ÎËöêã¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£ÀõÌî²È¤Î²ÈÌæ¤¬¡¢ÅÚ´ô°ìÂ²¤¬²ÈÌæ¤È¤¹¤ëµË¹¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ã¤¤Âë¤Î±©¤Ç¤¢¤ë¤Î¤â´ñÌ¯¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅÚ´ô¸÷¹Õ¤«¤éÄ¹À¯¤ÎÍÜÉã¡¦ÀõÌîÄ¹¾¡¤Þ¤Ç繫¤²¤¿·Ï¿Þ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ä¹À¯¤Î¼ÂÉã¡¦°Â°æ½Å·Ñ¤Þ¤Ç¤´ÃúÇ«¤Ë¤â繫¤²¤Æ¤¤¤ë·Ï¿Þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬·ÇºÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
Ä¹À¯¤ÏÍÜÉã¤ÈÆ±¤¸¤¯¿¥ÅÄ²È¤ÎµÝ½°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿®Ä¹¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤ê½¨µÈ¤ÎÍ¿ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Å·Àµ¸µ¡Ê1573¡ËÇ¯¤Ë¶á¹¾¤Ç120ÀÐ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢Å·Àµ10¡Ê1582¡ËÇ¯¤Ë¤ÏµþÅÔÊô¹Ô¤ËÃåÇ¤¡£Å·Àµ11¡Ê1583¡ËÇ¯¤ÎìÍ¥ö³Ù¤Î¹çÀï¸å¤Ë¶á¹¾¹Ã²ì·´¡¢·ªÂÀ·´¤Ç2Ëü300ÀÐ¤ò»ò¤ê¡¢ºäËÜ¾ë¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÍâÅ·Àµ12Ç¯¤Î¾®ËÒ¡¦Ä¹µ×¼ê¤Î¹çÀï¤Ç¡¢Ä¹À¯¤Ï¡Ö·³Ãæ¤Î½ô»ö¤ò¤Ä¤«¤µ¤É¡×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê¼ãë¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢½¨µÈ¤È²È¹¯¤Î¹ÖÏÂ¸å¡¢½¨µÈ¤Î°ÛÉãËå¡¦¤¢¤µ¤ÒÉ±¤¬²È¹¯¤ËºÆ±ï¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢»È¼Ô¤È¤·¤ÆÉÍ¾¾¾ë¤È¤Î´Ö¤òËÛÁö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Å·Àµ15Ç¯9·î¤Ë¼ã¶¹°ì¹ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢¾®ÉÍ¾ë¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Í¤Í¤Î±ù¡¦ÀõÌî¹¬Ä¹¤ÏÉðÆ®ÇÉ
Ä¹À¯¤ÏÉô¾¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼ÂÌ³´±Î½¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Å·Àµ18Ç¯¤Î¾®ÅÄ¸¶À¬È²¤Ç¤Ï5·îÃæ½Ü¤«¤éÁ°ÅÄÍø²È¡¢¾å¿ù·Ê¾¡¤é¤È¤È¤â¤ËÈ·Á¾ë¹¶¤á¤Ë»²¿Ø¡£¼¡¤¤¤ÇËÜÂ¿Ãé¾¡¡¢Ê¿´ä¿ÆµÈ¡¢Ä»µï¸µÃé¤éÆÁÀî²È²È¿Ã¤È¤È¤â¤Ë´äÄÐ¾ë¤ò¹¶¤á¡¢¤µ¤é¤ËÀÐÅÄ»°À®¤é¤ÈÇ¦¾ë¹¶¤á¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
´äÄÐ¾ë¹¶¤á¤Ç¤ÏÃäÃË¡¦ÀõÌîµª°Ë¼é¹¬Ä¹¡Ê1576¡Á1613¡Ë¤ÎÊ³ÀïÃø¤·¤¯¡¢½¨µÈ¤«¤éÏÆº¹¤·¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¾Þ»¿¤òÍá¤Ó¤¿¡£¹¬Ä¹¤ÏÉã¤È°ã¤Ã¤ÆÉð¸ùÇÉ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Ê¸Ï½2¡Ê1593¡ËÇ¯¤Ë¹ÃÈåÉÜÃæ¾ë¼ç¡¦²ÃÆ£¸÷ÂÙ¤¬»àµî¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÀõÌîÄ¹À¯¡¦¹¬Ä¹Éã»Ò¤Ë¹ÃÈå21Ëü5000ÀÐ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÆâÌõ¤ÏÄ¹À¯¤¬5Ëü5000ÀÐ¡¢¹¬Ä¹¤¬16ËüÀÐ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢ÀõÌî²È¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ¤Âå¸òÂå¤¬¿Ê¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
Ä«Á¯½ÐÊ¼¤Ç¤Ï¹¬Ä¹¤¬ÅÏ³¤¤·¡¢Ê¸Ï½4¡Ê1595¡ËÇ¯¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤¹¤ë¤â¡¢·ÄÄ¹2¡Ê1597¡ËÇ¯6·î¤ËºÆ¤ÓÅÏ³¤¡£²ÃÆ£À¶Àµ¤¬¼é¤ë±¶»³¾ë¤ÎÉáÀÁ¹©»ö¤Ë½¾»ö¤·¤¿¡£
¢£¹¬Ä¹¤ÏÀÐÅÄ»°À®¤ÈÅ¨ÂÐ¡¢ÆÁÀîÂ¦¤Ë
½¨µÈ¤Î»à¸å¡¢Ä«Á¯¤«¤éµ¢´Ô¤·¤¿²ÃÆ£À¶Àµ¡¦Ëª¿Ü²ì²ÈÀ¯¡¦Ê¡ÅçÀµÂ§¡¦Æ£Æ²¹â¸×¡¦¹õÅÄÄ¹À¯¡¦ºÙÀîÃé¶½¡¢¤ª¤è¤ÓÀõÌî¹¬Ä¹¤Î¼·¾¤Ï¡¢»°À®¤Ë°äº¨¤òÊú¤¡¢·ÄÄ¹4¡Ê1599¡ËÇ¯±¼3·î¤ËÁ°ÅÄÍø²È¤¬»àµî¤¹¤ë¤È¡¢»°À®½±·â¤Ø¤ÈÆ°¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢Éã¡¦Ä¹À¯¤Ï¡Ö¸ÞÊô¹Ô¡×¤ÎÉ®Æ¬¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Î½¤Î»°À®¤ÈÃäÃË¡¦¹¬Ä¹¤ÎÈÄ¶´¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±·ÄÄ¹4Ç¯9·î¤ËÁ°ÅÄÍø²È¤Î¿ÆÀÌ¶Ú¤Ë¤è¤ë²È¹¯°Å»¦·×²è¤¬È¯³Ð¡£Ä¹À¯¤âËÅµÄ¤Ë²ÃÃ´¤·¤¿¤Èµ¿¤ï¤ì¡¢Êô¹Ô¿¦¤ò²òÇ¤¡£¹ñ¸µ¤Ç¤Îê¯µï(¤Á¤Ã¤¤ç)¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡Ê¹¬Ä¹¤¬Á°ÅÄÍø²È¤Î¸Þ½÷¤Èº§Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¸Þ½÷¤Ï·ëº§Á°¤ËÁáÀ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£
Íâ·ÄÄ¹5Ç¯9·î¡¢¹¬Ä¹¤Ï´Ø¥ö¸¶¤Î¹çÀï¤Ç²È¹¯Êý¤Ë¤Ä¤¡¢¹çÀï¸å¤Ïµª°ËÏÂ²Î»³37Ëü6560ÀÐ¤ËÂçÉý²ÃÁý¤µ¤ì¤¿¡£
·ÄÄ¹8¡Ê1603¡ËÇ¯¤Ë²È¹¯¤ÎÂ¹¡¦ÀéÉ±¤¬Ë¿Ã½¨Íê¤Ë²Ç¤°ºÝ¤Ë¡¢¹¬Ä¹¤ÏÂçºä¾ë¤ËÉë¤¡¢ÍÁ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·ÄÄ¹16¡Ê1611¡ËÇ¯3·î¤ËÆó¾ò¾ë¤Ç½¨Íê¤È²È¹¯¤¬²ñ¸«¤·¤¿ºÝ¡¢¹¬Ä¹¤Ï²ÃÆ£À¶Àµ¡¢ÃÓÅÄµ±À¯¡¢Æ£Æ²¹â¸×¤È¤È¤â¤Ë²ñ¸«¤ËÎ©¤Á²ñ¤¤¡¢¡Ö½¨Íê¤Î¿Ã²¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Ä¤Ä½¨Íê¸î±Ò¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤À¡×¡Ê¡Ø´Ø¥ö¸¶¹çÀï¤ÈÂçºä¤Î¿Ø¡Ù¡Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¹¬Ä¹¤ÈÀ¶Àµ¤ÏÈùÌ¯¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¼Â¤Ï²È¹¯¤Ï²ñ¸«¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ½¨Íê¤ÈÆ±Ç¯Âå¤ÎÂ©»Ò¡¢¶åÃË¡¦ÆÁÀîµÁÄ¾¡¢½½ÃË¡¦ÆÁÀîÍêÀë¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¬Ä¹¤Î¼¡½÷¤¬µÁÄ¾¡¢À¶Àµ¤Î¼¡½÷¤¬ÍêÀë¤Èº§Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡Ê¤È¤â¤Ë·ÄÄ¹14Ç¯¤Ëº§Ìó¡Ë¡£
¢£½¨Íê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀõÌîÉã»Ò¤Î»à¤Ï¡Ä
²È¹¯¤È½¨Íê¤Î´Ö¤ËÀ¯¼£Åª¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Ä¹À¯¡¦¹¬Ä¹Éã»Ò¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç»àµî¤¹¤ë¡£·ÄÄ¹16Ç¯4·î¤ËÄ¹À¯¤Ï»àµî¡£µýÇ¯65¡£2Ç¯¸å¤Î·ÄÄ¹18¡Ê1613¡ËÇ¯8·î¤Ë¹¬Ä¹¤¬»àµî¡£µýÇ¯38¤À¤Ã¤¿¡£½¨Íê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉã»Ò¤Î»àµî¤ÏÄË¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Íâ·ÄÄ¹19Ç¯¡¢ÂçºäÅß¤Î¿Ø¤¬µ¯¤³¤ë¡£¹¬Ä¹¤ËÃË»Ò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼¡Äï¡¦ÀõÌîÃ¢ÇÏ¼éÄ¹Úð¡Ê1586¡Á1632¡Ë¤¬²ÈÆÄ¤ò·Ñ¤®¡¢ÆÁÀîÊý¤È¤·¤Æ»²¿Ø¡£Íâ¸µÏÂ¸µ¡Ê1615¡ËÇ¯5·î¤ÎÂçºä²Æ¤Î¿Ø¤Ç¤âÊ³Æ®¤·¤¿¡£Æ±¸µÏÂ¸µÇ¯11·î¡¢²È¹¯¤Ï»°½÷¡¦¿¶É±¡Ê1580¡Á1617¡Ë¤ÈÄ¹Úð¤òº§Ìó¤µ¤»¡¢Íâ¸µÏÂ2Ç¯1·î¤Ëº§Îé¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¢£Ä¹À¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«
Ä¹À¯¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3ÃË3½÷¤ª¤è¤Ó2¿Í¤ÎÍÜ½÷¤¬¤¤¤¿¡Ê¡ú¤ÏÃä½Ð¡Ë¡£
Ä¹ÃË¡ú¡¡ÀõÌîµª°Ë¼é¹¬Ä¹¡Ê1576¡Á1613¡Ë¡¡ºÊ¤ÏÃÓÅÄ¹±¶½¤Î»Í½÷
¼¡ÃË¡ú¡¡ÀõÌîÃ¢ÇÏ¼éÄ¹Úð¡Ê1586¡Á1632¡Ë¡¡ºÊ¤ÏÆÁÀî²È¹¯¤Î»°½÷¡¦¿¶É±
»°ÃË¡ú¡¡ÀõÌîºÓ½÷ÀµÄ¹½Å¡Ê1588¡Á1632¡Ë¡¡ºÊ¤ÏÃÝÃ«¾¾Ê¿²ÈÀ¶¤Î»Í½÷¡Ê²È¹¯¤ÎµÁÌÅ¡Ë
Ä¹½÷¡ú¡¡¿ù¸¶ÇìæÍ¼éÄ¹Ë¼¡ÊËÌÀ¯½ê¡¦Ç«¤Î½¾·»Äï¡Ë¤ÎºÊ
¼¡½÷¡ú¡¡ËÙÈþºî¼é¿ÆÎÉ¡ÊËÙ½¨À¯¤Î»Ò¡Ë¤ÎºÊ
»°½÷¡ú¡¡µ×¾¾¾¾Ê¿±ÛÃæ¼éÄê¹Ë¡ÊÆÁÀî²È¹¯¤Î±ù¡Ë¤ÎºÊ
ÍÜ½÷¡¡Â¿ÍåÈøµ×È¬Ïº¸÷²í¤ÎºÊ¡ÊÀõÌîÆ£¼·ÏºÄ¹·Ñ¤ÎÌ¼¡¢Ä¹À¯¤Î½¾»ÐËå¡Ë
ÍÜ½÷¡¡Á¥±Û°ËÍ½¼é±Ê·Ê¤ÎºÊ¡Ê¿ù¸¶ÇìæÍ¼éÄ¹Ë¼¤ÎÌ¼¡¢Ä¹À¯¤Î³°Â¹¡Ë
Ä¹À¯¤Î»Ò½÷¤¬Å¸³«¤¹¤ëïáÈ¶¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤Ï½¨µÈ¤Î°Õ¿Þ¡¢ÃæÅÓ¤«¤é²È¹¯¤Î°Õ¿Þ¤¬Þú¤ß½Ð¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹ÃË¡¦¹¬Ä¹¤ÏÃÓÅÄ¹±¶½¤ÎÌ¼¤òÕ¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¨µÈ¤ÏÅ·Àµ9Ç¯º¢¤«¤é¹±¶½¤Î´¿¿´¤òÇã¤¦¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¹±¶½¤Î»°ÃË¡¦Ä¹µÈ¤òÍÜ»Ò¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢±ù¤Î»°¹¥¿®µÈ¡Ê¤Î¤Á¤ÎË¿Ã½¨¼¡¡Ë¤ÎÀµ¼¼¤Ë¹±¶½¤Î¼¡½÷¤ò¤â¤é¤¤¼õ¤±¤¿¤ê¡£µÁÍý¤Î±ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¹¬Ä¹¤È¹±¶½¤ÎËöÌ¼¤Î±ïÃÌ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤â¡¢½¨µÈ¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÌÀ¯½ê¡¦Ç«¤Î½¾·»Äï¤Ë¤¢¤¿¤ë¿ù¸¶ÇìæÍ¼éÄ¹Ë¼¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«ÍÄ¾¯¤Îº¢¤«¤éÎ¾¿Æ¤ÈÎ¥ÊÌ¤·¡¢Ä¹À¯¤Î²¼¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¡¢¤½¤Î½÷Ì»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£²È¹¯¤ÏÀõÌî²È¤Ë»°½÷¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼¡ÃË¡ÊÄ¹Úð¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó»°½÷°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÞ¤Ë²È¹¯¤Î¶á¿Æ¤È¤Î±ïÃÌ¤¬¿§Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ä¹Úð¤¬²È¹¯¤Î»°½÷¡¦¿¶É±¤Èº§µ·¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤ÏÀè½Ò¤·¤¿¡£
¿¶É±¤ÏÊ¸Ï½4¡Ê1595¡ËÇ¯¤Ë½¨µÈ¤ÎÌ¿¤Ç³÷À¸ÈôÂÍ¼é½¨¹Ô¡Ê»á¶¿¤Î»Ò¡£1583¡Á1612¡Ë¤Èº§Ìó¤·¡¢·ÄÄ¹3¡Ê1598¡ËÇ¯¤Ë·ëº§¡£2ÃË1½÷¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤¬¡¢14Ç¯¸å¤Î·ÄÄ¹17¡Ê1612¡ËÇ¯¤ËÉ×¡¦½¨¹Ô¤¬µÞ»à¡£²È¹¯¤ÏÀõÌî²È¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹Úð¤Ë¿¶É±¤òºÆ±ï¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£
¿¶É±¤Ï°ì»Ò¡ÊÀõÌî°Â·Ý¼é¸÷Úð¡¢1617¡Á93¡Ë¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯»àµî¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·»¡¦¹¬Ä¹¤Î2¿Í¤ÎÌ¼¤â¡¢Ä¹½÷¤¬¾¾Ê¿°ËÍ½¼éÃé¾»¡ÊÆÁÀî²È¹¯¤ÎÂ¹¡¢·ë¾ë½¨¹¯¤Î¼¡ÃË¡Ë¡¢¼¡½÷¤¬ÆÁÀîÂçÇ¼¸ÀµÁÄ¾¡Ê²È¹¯¤Î¶åÃË¡Ë¤Ë²Ç¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
