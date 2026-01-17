競馬の醍醐味の一つが「穴」を的中させることだろう。では、どんな条件で高額配当が登場するのか。競馬ライターの東田和美氏がデータから考察した。【全2回の第1回】

＊ ＊ ＊

2025年に行なわれた3455レースのうち三連単で10万円以上の高配当馬券が出現したのは全部で718回というから、5レースに1回以上は出ている計算になる。そのうち50万円以上となると20レースに1回になるが、それでも2場開催なら1日1回はお目にかかれている。

最も多いのは未勝利戦（2歳・3歳）の218回、次いで1勝クラスの185回とレース数が多い条件。だが、出現率は2勝、3勝とクラスが上がっていくほど高くなり、GIIIで最も高くなるが、これは売上が大きいので配当もそれなりに高くなっているということだろう。回数としてはぐっと少なくなってくる。

10万円超馬券だからといって、闇雲に人気薄同士を組み合わせる必要はない。718回のうち200回近くは1番人気馬が絡んでいるし、2〜3番人気馬も合わせると上位人気3頭が500回以上に絡んでいる。ただし、1〜3番人気のうち2頭が絡んで10万円超になるのは60回だけ、50万円超となると4回しかない。

一方、2025年に単勝オッズ50倍以上の馬が3着以内に入って馬券対象になったのは1着106頭、2着190頭、3着333頭。オッズ50倍以上が2頭3着以内に入ったケースがあり、レース数にすると合計602回だった。

この集計を始めて4年目になるが1着100頭前後、2着200頭前後、3着300頭前後という回数と割合は多少の増減こそあれ毎年ほぼ同じ。総数も大きな差はなく、6レースに1回、つまり1日1場2回平均で出現している。

昨年は1着のうち88回、2着に入った場合でも139回が馬連万馬券。3着でも132回が三連単10万円超、うち26回は100万馬券（もちろん1、2着はそれ以上に高頻度）と破壊力抜群。まずは「穴馬」を1頭セレクトすることから始めたい。

単勝オッズ50倍以上の馬が馬券に絡んだレースが最も多いのが未勝利戦、次いで1勝クラスというのは上記10万円超馬券と同様だが、未勝利戦に限っては出現率でも上級条件のレースを上回っている。大きい馬券を狙うなら早い時間帯に行なわれる未勝利戦での穴馬探しがおすすめ。午前中のうちに軍資金を増やし、余裕をもって午後の特別レースに臨みたいところだ。

（第2回につづく）

◆東田和美（ひがしだ・かずみ）／競馬歴47年、一口馬主歴35年、地方馬主歴25年のエンタメライター。2025年の出資・所有馬は99戦6勝2着7回3着9回重賞勝ち0は近年最悪。愛馬馬券の無条件購入もそろそろ考え時かなあ。