【義母介護は専業主婦のシゴト？】義兄にイラッ「アンタの母親でしょ！？」＜第15話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第15話 誰の母親ですか？
【編集部コメント】
リツコさんと敵対関係にあったアサカさんですが、どうしてもタダノリさんの「所詮パート」発言だけは許せませんでした。頑張って働く人を見下した言い方、そのうえ親の介護なのにノータッチ。さらにはリツコさんに全振りという姿はアサカさんの地雷を的確に踏みました。アサカさん、怒りを隠しきれずついにタダノリさんに笑顔でキレます。そう、「本来介護をすべき人」は実子なのです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
