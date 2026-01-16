LAVIE N16 ¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼

¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯¤ÎÇ¯¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡LAVIE N16 ¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼

N1635/JAL¡ÊNEC¡Ë

2°Ì¡¡FMV Lite 3515/J3

FMV3515J3W¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë

3°Ì¡¡LAVIE N16 ¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼

N1635/KAL¡ÊNEC¡Ë

4°Ì¡¡LAVIE N16 ¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼

N1635/HAL¡ÊNEC¡Ë

5°Ì¡¡MacBook Air Retina¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È

MW123J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

6°Ì¡¡Steam Deck OLED 512GB

Steam Deck OLED 512GB¡ÊValve Corporation¡Ë

7°Ì¡¡LAVIE N16 ¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È

N1635/JAW¡ÊNEC¡Ë

8°Ì¡¡MacBook Air Retina¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë ¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼

MC6T4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë

9°Ì¡¡Steam Deck OLED 1TB

Steam Deck OLED 1TB¡ÊValve Corporation¡Ë

10°Ì¡¡Ideapad Slim 3i Gen 10

83K20018JP¡Ê¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë

¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£