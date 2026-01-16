2025Ç¯¤ËÇä¤ì¤¿¥Î¡¼¥ÈPC TOP10¡¢NEC¤¬ÉÙ»ÎÄÌ¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¤ò¾å²ó¤ë
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯¤ÎÇ¯¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡LAVIE N16 ¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼
N1635/JAL¡ÊNEC¡Ë
2°Ì¡¡FMV Lite 3515/J3
FMV3515J3W¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë
3°Ì¡¡LAVIE N16 ¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼
N1635/KAL¡ÊNEC¡Ë
4°Ì¡¡LAVIE N16 ¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼
N1635/HAL¡ÊNEC¡Ë
5°Ì¡¡MacBook Air Retina¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È
MW123J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
6°Ì¡¡Steam Deck OLED 512GB
Steam Deck OLED 512GB¡ÊValve Corporation¡Ë
7°Ì¡¡LAVIE N16 ¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È
N1635/JAW¡ÊNEC¡Ë
8°Ì¡¡MacBook Air Retina¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥â¥Ç¥ë ¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼
MC6T4J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
9°Ì¡¡Steam Deck OLED 1TB
Steam Deck OLED 1TB¡ÊValve Corporation¡Ë
10°Ì¡¡Ideapad Slim 3i Gen 10
83K20018JP¡Ê¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
