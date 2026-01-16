¤¦¤¬¤¤¤Î¡È°Õ³°¤¹¤®¤ë¿¿¼Â¡É¡¡¡Öµ¢Âð¤·¤¿¤é¤·¤Æ¡×¤ÈË¾¤àºÊ¤È¡Ö´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤ÆÌµ°ÕÌ£¡×¤Èµñ¤àÉ×¡Ú°å»Õ¤Î¸«²ò¤Ï¡Ä¡Û
Àì¶È¼çÉØ¤ÎA¤µ¤ó¡Ê30Âå¡Ë¤ÏÉ×¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×ÉØÃç¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¹¥¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·A¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Ë1¤Ä¤À¤±ÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï³°½ÐÀè¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿»þ¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ï±Ä¶È¿¦¤Ç¡¢ËèÆüÅÅ¼Ö¤ä¼Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·É×¤Ï²È¤Ëµ¢¤ë»þ¤ËÀäÂÐ¤Ë¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ê¤ÏÉ¬¤ºÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ê¤É¤Î´¶À÷¾ÉÂÐºö¤ò¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤¦¤¬¤¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«A¤µ¤ó¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇA¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¸å»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢É×¤Ë¡Öµ¢Âð»þ¤Ë¤Ï¤¦¤¬¤¤¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Ï¡Ö¤¦¤¬¤¤¤Ï·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¡Ä¤½¤ì¤Ë³¤³°¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¤¦¤¬¤¤¤ÏÌµ°ÕÌ£¤À¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤¦¤¬¤¤¤ÏÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ³¤³°¤Ç¤Ï¿å¼Á¤ÎÌäÂê¤ä¡¢¿ÍÁ°¤Ç¥¬¥é¥¬¥é¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¿å¤òÅÇ¤½Ð¤¹¹Ô°Ù¤¬¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¹ñ¤â¤¢¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤É½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤¦¤¬¤¤¤Ë¤è¤ëÉÂµ¤Í½ËÉ¡Ù¤Ï¡¢°å³ØÅª¤Ë¸«¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£È¾Â¢Ìç ÅÏ³¤¾Ã²½´ï¡¦Æâ»ë¶À¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¤ÎÅÏ³¤µÁÎ´¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¦¤¬¤¤¤Ï¼êÀö¤¤¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¤Î´¶À÷ÂÐºö¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ëÍ½ËÉ
¡½°å³ØÅª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤¦¤¬¤¤¤ËÉ÷¼Ù¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤ò¼¨¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö³Î¼Â¤ËÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥ó¥À¥à²½Èæ³Ó»î¸³¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÊÀ®¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿å¤¦¤¬¤¤¤ÎÍÍÑÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¤¦¤¬¤¤¤ò·ÑÂ³¤·¤¿·²¤Ç¡¢¤·¤Ê¤¤·²¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¾åµ¤Æ»´¶À÷¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ëÉ÷¼Ù¡Ë¤ÎÈ¯¾É¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊSatomura K, et al. Am J Prev Med. 2005¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î¸¦µæ¿ô¤ÏÂ¿¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤¦¤¬¤¤¤Î²ó¿ô¤äÊýË¡¡¢É¾²Á¤¹¤ëÉ÷¼Ù¤ÎÄêµÁ¤Ê¤É¤¬¸¦µæ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷¼Ù¤ÎÍ½ËÉ¤ËÍÍÑÀ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤º¡¢¡Ö¼êÀö¤¤¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¤Î´¶À÷ÂÐºö¤Ë¥×¥é¥¹¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤ëÊýË¡¡×¤È¤·¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÊSatomura K, et al. Am J Prev Med. 2005¡Ë
¡½¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊCOVID-19¡Ë¤Ë¡¢¤¦¤¬¤¤¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
¤¦¤¬¤¤¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦º¬µò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£WHO¿À¸Í¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¡Ö¤¦¤¬¤¤Ìô¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë²Ê³ØÅªº¬µò¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¹âÄ¥¿©±ö¿å¤ÎÉ¡Àö¾ô¡Ü¤¦¤¬¤¤¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿RCT¡ÊELVIS COVID-19¡Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡ÈÍ½ËÉ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È¯¾É¸å¤Î¾É¾õ·Ð²á¤òÉ¾²Á¤·¤¿¸¦µæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¾É¾õ¾Ã¼º¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ëº¹¤Ï½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÍ½ËÉºö¤È¤·¤Æ¿ä¾©¤Ç¤¤ëº¬µò¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊYusuf OM, et al. J Glob Health. 2024¡Ë
¡½¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç¤Ï¡¢¤¦¤¬¤¤¤Î¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¦¤¬¤¤¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤Ï¸øÅª»ñÎÁ¤Ç¡ÖÌ¤¤À³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¿··¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÂÐºö¹ÔÆ°·×²è¡Ê¸«Ä¾¤·°Æ¡Ë¡×¡Ë
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÂÐºö¤ÎÃæ¿´¤Ï¥ï¥¯¥Á¥ó¡¢¼ê»Ø±ÒÀ¸¡¢´¹µ¤¡¢³±¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢¤¦¤¬¤¤¤Ï¤ª¤³¤Ê¤¦¤È¤·¤Æ¤âÊä½õÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡£¡ÊYusuf OM, et al. J Glob Health. 2024¡Ë
¡½É÷¼Ù¤ò°ú¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¼ê¤«¤é¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤È¡¢µÛ¤¤¹þ¤àÎÌ¡ÊÇøÏª¡Ë¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼êÀö¤¤¤Ï¸ÆµÛ´ï´¶À÷¤òÌó20%¸º¤é¤·ÆÀ¤ë¤È¤µ¤ì¡ÊCDC. Handwashing Facts. 2024¡Ë¡¢Æü¾ï¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤´ðËÜÂÐºö¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´¹µ¤¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£CDC¤Ï´¹µ¤¡¦³°µ¤Æ³Æþ¡¦¶õµ¤À¶¾ô¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¶õµ¤¡×¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê5²óÁêÅö¤Î¼Â»Ü¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊCDC. Taking Steps for Cleaner Air¡Ä 2025¡Ë
¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤âÍÍÑ¤Ç¡¢´é¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡ÊCDC. Masks and Respiratory Viruses Prevention. 2025¡Ë¿Íº®¤ß¤ä´¹µ¤¤Î°¤¤¾ì½ê¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾ìÌÌ¤ÇÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡ÊJefferson T, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2023¡Ë¡£
¤¦¤¬¤¤¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ðËÜÂÐºö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿å¤¦¤¬¤¤¤òÄÉ²Ã¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤Ê¤ÉÓë²¼µ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤Ï¡¢¤à¤»¹þ¤ß¡¦¸íÓë¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÌµÍý¤Ë´«¤á¤Ê¤¤ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
