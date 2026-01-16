¡ØÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡ÙÌ¼¤¬¤Ò¤í¤Ã¤¿¡É¥¢¥ì¡É¤ÏËÜÊª¡ª¡©ÃµÄå¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡È¡»¡»¡»¡É¤ä¤ó¤«¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À
視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追及する娯楽番組ABC テレビ『探偵！ナイトスクープ』
¥¨ー¥¹ÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡ØÌ¼¤¬½¦¤Ã¤¿¤¦¤ó¤³¤ÏËÜÊª¡©¡Ù¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤Î½÷À¡Ê37¡Ë¤«¤é¡£ÀèÆü¡¢¸ø±à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì¼¤¬¡Ö¤ß¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡È¤¦¤ó¤³¡É¡ª¡×¤ÈÃã¿§¤ÎÊªÂÎ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÇÀä¶«¡ª¡¡¶²¤ë¶²¤ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´¥Áç¤·¤¿Ãã¿§¤ÎÊªÂÎ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡È¤¦¤ó¤³¡É¤À¡£Ì¼¤Ï¤¤¤¿¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡È¤¦¤ó¤³¡É¤ò»ý¤Áµ¢¤ê¡¢²È¤ÇËèÆü³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¡È¤¦¤ó¤³¡É¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡ÖËÜÊª¤Î¡È¤¦¤ó¤³¡É¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²ó¡¢°ÍÍê¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢É×¤Ï¤È¤Æ¤â¡È¤¦¤ó¤³¡É¤Ë¸·¤·¤¯¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê°ÍÍê¤·¤¿¤é¤¢¤«¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¡È¤¦¤ó¤³¡É¤À¤Ã¤¿¤é°ìÀ¸¤ÎÃÑ¤À¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡££´ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¸ø±à¤Ç½¦¤Ã¤¿¡È¤¦¤ó¤³¡É¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Ææ¤ÎÊªÂÎ¤ÎÀµÂÎ¤ò²òÌÀ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
早速、実物を見せてもらったエース探偵は、「めちゃくちゃ〈うんこ〉やんか！」と断言。すると、家族３人でやる楽しい〈うんこごっこ〉まで披露してくれた。〈うんこ〉を拾った公園にも行ってみるが、手掛かりはつかめない。そこで、色んな〈うんこ〉を見ているであろう、王子動物園の飼育員を訪ねる。と「表面やつや感は〈ぽく〉は見えるけど、〈うんこ〉ではなさそうかな」との答え。〈うんこ〉ではなく植物か？！　一行は神戸市立森林植物園へと向かった…。
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ17Ê¬ÊüÁ÷¤Î¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯ー¥×¡×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ÃÝ»³Î´ÈÏÃµÄå¤¬Ä´ºº¤·¤¿¡ØÇú¾Ð¡ª¤½¤Ã¤¯¤ê¾®¥Í¥¿½¸¡Ù±Ê¸«Âç¸ãÃµÄå¤Î¡Ø£³ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Äï¤Î»Ñ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡Ù¡¢¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÍÍê¤ò²ò·è¤·¤¿¡£