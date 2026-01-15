»Ë¾åÍ£°ì¡ª¡Ö²»Â®¤òÄ¶¤¨¤¿¿å¾åµ¡¡×¥¸¥§¥Ã¥ÈÀïÆ®µ¡¤Ë¡È¥¹¥¡¼ÈÄ¡É¤òÍú¤«¤»¤¿ÊÆ·³¤ÎÄ©Àï¡Ö°Û·Á¤Î²øÄ»¡×¤Ï¤Ê¤¼¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡©
¿å¾åµ¡¤Ê¤é¶õÊìÀÑºÜ¤ÎÀ©Ìó¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç
¡¡Èô¹Ôµ¡¤Ë¤Ï¡¢Î¦ÃÏ¤ä¶õÊì¤«¤éÎ¥ÃåÎ¦¡ÊÎ¥Ãå´Ï¡Ë¤¹¤ëÎ¦¾åµ¡¡Ê´Ï¾åµ¡¡Ë¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¿åÌÌ¤ÇÎ¥Ãå¿å¤¹¤ë¿å¾åµ¡¡ÊÈô¹ÔÄú¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï¡¢¤½¤Î¿å¾åµ¡¤ÎÆ°ÎÏ¤ò¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤·¤¿¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¿å¾åÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬¶õ¤òÉñ¤¦¡Ö¥·¡¼¥À¡¼¥È¡×¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡Ê¥«¥é¡¼¤Ç¸«¤ë¡Ë
¡¡¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ï1930Ç¯Âå¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ç·³ÍÑµ¡¤È¤·¤ÆÎÌ»º¤µ¤ì¡¢Ê¼´ï¤È¤·¤Æ¼ÂÍÑ²½¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ½ªÀïÄ¾¸å¤«¤é¡¢µÞÂ®¤ÊÈ¯Ã£¤ò¿ë¤²¤ë¤È¡¢ÀïÆ®µ¡¤äÇú·âµ¡¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¼çÎÏÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤â¥¸¥§¥Ã¥È´Ï¾åÀïÆ®µ¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢½é´ü¤Î¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢¥×¥í¥Ú¥é¶îÆ°¤Î¥ì¥·¥×¥í¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬ÃÙ¤¯¡¢¥ì¥·¥×¥í´Ï¾åµ¡¤Ë´·¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥´¡¼¥¢¥é¥¦¥ó¥É¡ÊÃåÎ¦Éü¹Ô¡Ë¤¬¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Î¿ÊÊâ¾õ¶·¤ò¤ß¤ë¤È¡¢³Î¼Â¤ËÂç·¿²½¤ÎÅÓ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Âè2¼¡ÂçÀï¤¬½ª·ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç·³»öÈñ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¡¢¤½¤¦¤¹¤°¤Ë¤ÏÂç·¿²½¤·¤¿¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤ò±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÂç¤¤Ê¶õÊì¡×¤ÏÂ¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢À¯¼£Åª¤ÊÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï¡¢¿å¾åµ¡¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¶õÊì¤ËÅëºÜ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Ï¤½¤Î¡ÖµðÂÎ¡×¤æ¤¨¤ËÀ©Ìó¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹Âç¤Ê³¤ÌÌ¤ò³êÁöÏ©Âå¤ï¤ê¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÃÙ¤µ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀÇ½¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ëµ¡ÂÎ¤¬½ù¡¹¤ËÂç·¿²½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢±¿ÍÑ¤Ëº¤¤ë¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¥Õ¥í¡¼¥È¤È¤¤¤¦¡Ö½Å²Ù¡×¤¬Â¤¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¾åµ¡¤Ï¡¢¥ì¥·¥×¥íµ¡»þÂå¤Ë¤ÏÀÇ½ÌÌ¤Ç´Ï¾åµ¡¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¸¥§¥Ã¥È¿å¾åµ¡¤Î¾ì¹ç¡¢¶õÊì¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¡¼¥È¤ËÂå¤¨¤Æ°ú¤¹þ¤ß¼°¤Î¿å¾å³êÁöÍÑ¥¹¥¡¼ÈÄ¤òÁõÈ÷¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¤È¤ÏµÕ¤Ë¡Ö´Ï¾åµ¡ÍÑ¤Î´è¾æ¤ÊµÓ¡×¤È¤¤¤¦¡Ö½Å²Ù¡×¤¬ÉÔÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢´Ï¾åµ¡¤è¤êÂç·¿¡¦¹â½ÐÎÏ¤Î½Å¤¤¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò±¿ÍÑ¾å¤Î¾ã³²¤Ê¤¯ÅëºÜ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌäÂê¤Ï²ò·è¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Å²Ù¡×¤Î¥Õ¥í¡¼¥È¤ò¼Î¤Æ¤í¡ª ¿å¾å¥¹¥¡¼¤ÇÈô¤Ö¿·È¯ÁÛ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï1948Ç¯10·î¡¢Ä¶²»Â®Èô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¸¥§¥Ã¥È¿å¾åÀïÆ®µ¡¤ÎÍ×µáÀÇ½»ÅÍÍ¤ò¸ø¼¨¤·¡¢¹ñÆâ¤Î³Æ¹Ò¶õµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¡¢¤½¤Î³«È¯¤òÂÇ¿Ç¤·¤Þ¤¹¡£
¼ÖÎØ¤òÉÕ¤±¤ÆÎ¦¾å´ðÃÏ¤ÇÍã¤òµÙ¤á¤ëF2Y¡Ö¥·¡¼¥À¡¼¥È¡×¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¡Ë¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥³¥ó¥ô¥§¥¢¼Ò¤ÎÀß·×µ»»Õ¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥¦¥ÈÎ¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥ê¥Ô¥Ã¥·¥åÇî»Î¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Ç¥ë¥¿Íãµ¡¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡¢ÂçÀï¤ÇÁÄ¹ñ¥É¥¤¥Ä¤¬ÇÔÀï¤·¤¿ºÝ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥É¥¤¥Ä¿Í¸¦µæ¼Ô¤òÆ±¹ñ¤Ë¾·æÛ¤¹¤ë¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×¡×ºîÀï¤ÇÅÏÊÆ¤·¤¿¡¢¥Ç¥ë¥¿Íã¸¦µæ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÍ¥½¨¤Êµ»½Ñ¼Ô¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥ô¥§¥¢¼Ò¤Ï¡¢ÁÐÈ¯¤Ç¥Ç¥ë¥¿Íã¤òÈ÷¤¨¡¢¡Ö½Å²Ù¡×¤È¤Ê¤ë¥Õ¥í¡¼¥È¤ËÂå¤¨¤Æ¡¢¿å¾å¥¹¥¡¼¤ËÁÛ¤òÆÀ¤¿³ÊÇ¼¼°¥Ï¥¤¥É¥í¥¹¥¡¼¤òÁõÈ÷¤·¤¿¡¢¼ÒÆâÌ¾¾Î¡Ö¥â¥Ç¥ë2-2¡×¤È¤¤¤¦µ¡ÂÎ¤òÄó°Æ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï¡¢Æ±°Æ¤òXF-2Y¡Ö¥·¡¼¥À¡¼¥È¡×¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1952Ç¯12·î14Æü¡¢XF-2Y¤Ë¤è¤ë¿å¾å³êÁö¥Æ¥¹¥È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ1¤«·î¸å¤ÎÍâ1953Ç¯1·î14Æü¡¢¥³¥ó¥ô¥§¥¢¼Ò¤Î¥Æ¥¹¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¥¹¡¦¥Ç¥ó¥È¡È¥µ¥à¡É¥·¥ã¥Î¥ó¤¬Áà½ÄÛå¤ò°®¤Ã¤¿Æ±µ¡¤Ï¡¢¹âÂ®¿åÌÌ³êÁö¥Æ¥¹¥ÈÃæ¤ËÎ¥¿å¤·¤ÆÌó300m¤òÄã¶õÈô¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Ï¸ø¼°¤Ê½éÈô¹Ô¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏXF-2Y¤Ë¤Ï¡¢Åö½é¤Ï»ÃÄêÅª¤Ë½ÐÎÏÉÔÂ¤ÎJ34¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë¤Ï¡¢Åö½éÅëºÜ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ð¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¤ÎJ46¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î»îºî·¿XJ46¤Ë´¹Áõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ1953Ç¯4·î9Æü¡¢Àµ¼°¤Ë½éÈô¹Ô¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍâ1954Ç¯8·î4Æü¡¢´Ë¹ß²¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±µ¡¤Ï²»Â®¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸½ºß¤Ç¤â¡¢¿å¾åµ¡¤Ë¤è¤ë²»Â®ÆÍÇË¤ÎÍ£°ì¤ÎµÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö²»Â®ÆÍÇË¡×Ã£À®¡¢¤·¤«¤·»þÂå¤Ï¶õÊì¤òÁª¤ó¤À
¡¡¤È¤³¤í¤¬1954Ç¯11·î4Æü¡¢Áý²Ã»îºî¤ÎYF2Y¤Î1¹æµ¡¤¬¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥ÈÃæ¤Ë¶õÃæÊ¬²ò¤òµ¯¤³¤·¤ÆÄÆÍî¤·¡¢¥³¥ó¥ô¥§¥¢¼Ò¤Î¥Æ¥¹¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥ê¥Ã¥Á¥Ð¡¼¥°¤¬½Þ¿¦¡£¤·¤«¤â¡¢·«¤êÊÖ¤·¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿»î¸³Èô¹Ô¤Î·ë²Ì¡¢¥ì¥·¥×¥í¿å¾åµ¡¤ÈÆ±¤¸¤¯³¤¤¬¹Ó¤ì¤ì¤ÐÎ¥Ãå¿å¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¿å¾å¥¹¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ÚÎÌ¤Î¹ßÃåÁõÃÖ¤ò²¼¤²¡¢Ãå¿å¤¹¤ëÂÖÀª¤ò¤È¤Ã¤¿F2Y¡Ö¥·¡¼¥À¡¼¥È¡×¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¡Ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï¡¢Âç½ÐÎÏ¤Î¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤ÈÎ¥Ãå´Ï¤¬ÍÆ°×¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¥É¥Ç¥Ã¥¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢¤è¤êÂç·¿¤Î¶õÊì¤Î·úÂ¤¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶õÊì¤Î¾å¤Ç¤âÂç·¿²½¤¹¤ë¥¸¥§¥Ã¥Èµ¡¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¿å¾åÀïÆ®µ¡¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¡Ö¥·¡¼¥À¡¼¥È¡×¤Ï¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÎXF2Y¤ÈÁý²Ã»îºîµ¡¤ÎYF2Y¡¢ÁÐÊý¹ç¤ï¤»¤Æ·×5µ¡¤¬À¸»º¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢³«È¯Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤Ï»îºîµ¡¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸ÇÄêÉðÁõ¤ÏÈ÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¼°ºÎÍÑ¡¦ÎÌ»º²½¤µ¤ì¤¿¶Ç¤Ë¤Ï20mmµ¡´ØË¤4Ìç¤ÎÅëºÜ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1960Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦¤¬²ÄÇ½¤ÊÀïÆ®µ¡¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥ê¥¢¡¼¡×¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢µì¥½Ï¢¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÆ±¼ï¤ÎÀïÆ®µ¡¤¬³«È¯¡¦ÎÌ»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Ê¹ß¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¿å¾åÀïÆ®µ¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥·¡¼¥À¡¼¥È¡×¤Ï»þÂå¤Î¤¢¤À²ÖÅªÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
