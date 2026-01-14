この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

美容外科医で医学博士の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【短期思考】知能と忍耐力の関係について【長期思考】」と題する動画を公開。目先の利益を優先する「短期思考」と、将来の利益のために待つことができる「長期思考」の違いを解説し、知能や忍耐力との密接な関係について持論を展開した。



動画で高須氏は、長期的な視点で物事を考えられる「長期思考」の持ち主は、「知能が高く、忍耐力がある」傾向にあると指摘。その結果、学業や仕事、人間関係など、人生のさまざまな局面で成功を収めやすいと語る。この主張の根拠として、有名な心理学実験「マシュマロ実験」を挙げた。目の前のマシュマロを我慢すれば後でもう1つもらえるという状況で、我慢できた子供は将来的に学業成績が良く、収入も高かったという追跡調査の結果を紹介し、長期思考と忍耐力が成功に結びつくことを示した。



さらに高須氏は、知能は遺伝だけでなく努力によっても向上させることが可能であるとし、「長期思考のほうが優れているんだっていうことをしっかり認識する」ことが重要だと説く。一方で、現代社会にはスマートフォンやSNSのショート動画など、短期的な快楽を促す誘惑が溢れていると指摘。これらのコンテンツに過度に触れることは「忍耐力を失わせ、論理的思考能力を低下させる」と警鐘を鳴らし、人々を短期思考に陥らせる危険性を訴えた。



最後に高須氏は、安易な快楽に流されず、意識的に長期的な視点を持つこと、そして忍耐力を鍛えることが、知能を育み、より良い人生を築く上で不可欠であると結論づけている。