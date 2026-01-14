ÂÀÅÄ¸÷¤¬¼ÂÌ¾Ë½Ïª¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬ÂçÊªÀ¯¼£²È¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËÄ¾¸À¡ÖËÍ¤³¤Î¿Í·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×ËÜ²»¥Ý¥í¥ê
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬13Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö²ÐÍËJUNK¡¡Çú¾ÐÌäÂê¥«¡¼¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÁêÊý¤ÎÅÄÃæÍµÆó¡Ê61¡Ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¡£1·î1Æü¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Ë¤è¤ê81ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç06Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¿¤±¤·¤ÎÆüËÜ¶µ°éÇò½ñ¡×¤Çµ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¶¦±é¡£¤½¤Î²ó¤ËÅìµþÅÔÃÎ»ö»þÂå¤ÎÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÏÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡¢Âç·ù¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡£ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡ØËÍ¡¢¤³¤Î¿Í·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¡£2¿Í¤Ï²áµî¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤ÇÄÌ»»1500²ó¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î±ÊÌî¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¡¢¶â¤Á¤ã¤ó¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£