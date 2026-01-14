¡ÖÆüËÜ¤Î°ÂÁ´´ð½à¤Ë¤Ï·ç´Ù¡×¸¶»ÒÎÏ»ÔÌ±°Ñ°÷²ñ¤ÎºÂÄ¹¤¬·Ù¾â¡¢¥Æ¥íÂÐºö»ÜÀß¤âÌ¤´°À®¡ÄÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Çµ¯¤³¤ë¡ÖºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î°ÊÍè¡¢ÅìÅÅ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¿·³ã¸©Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¼þÊÕ½»Ì±42Ëü¿Í¤Ø¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤À¡£
¡Ö°ÂÁ´À¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆºòÇ¯11·î21Æü¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÍÆÇ§¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¿·³ã¸©¤Î²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö¡Ê67¡Ë¡£¿·³ã¸©µÄ²ñ¤Ï12·î¤ÎµÄ²ñ¤Ç¡¢ÃÎ»ö¤òÄÉÇ§¡£ÅìµþÅÅÎÏ¡Ê°Ê²¼¡¢ÅìÅÅ¡Ë¤Ï¤³¤Î1·î¤Ë¤â6¹æµ¡¤òºÆ²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¿·³ã¸©Ì±¤Î²áÈ¾¿ô¤Ï¡¢ºÆ²ÔÆ¯¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸©¤¬2025Ç¯9·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¸©Ì±¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÒºÆ²ÔÆ¯¤Î¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ó¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ò¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡Ó¤Ê¤É¡¢ÉÔ°Â¤ò¼¨¤·¤¿¸©Ì±¤¬6³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÈòÆñÆ»Ï©¤â¡¢¤¤¤Ä´°À®¤¹¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥íÂÐºöÍÑ¤Î»ÜÀß¤âÌ¤´°À®¡£É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀßÈ÷¤¬ËüÁ´¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢´°À®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËºÆ²ÔÆ¯¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÏÀÍýÅª¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÇðºê´¢±©¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À¤ò»ÔÌ±¤Î¼ê¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë»ÔÌ±¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢»ÔÌ±¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¿·³ã¹ñºÝ¾ðÊóÂç³Ø¶µ¼ø¤Îº´¡¹ÌÚ´²¤µ¤ó¡£
²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï11·î21Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡ÖÈòÆñÏ©¤ÎÀ°È÷¤Ï10Ç¯¤«¤«¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈòÆñÆ»¤¬´°À®¤·¤Æ¤â¡¢¡È¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÈòÆñ·×²è¡É¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤Ï´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢¸©¤Ï6Êý¸þ¤ÎÈòÆñ¥ë¡¼¥È¤òÀ°È÷¤¹¤ë·×²è¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸¶È¯»ö¸Î¤ÈÃÏ¿Ì¤ä¹ëÀã¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ë ¡ÈÊ£¹çºÒ³²¡É¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¡¢ÈòÆñ¤Ï¸Â¤ê¤Ê¤¯ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á»ÔÌ±¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤¬¸¡¾Ú¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢6Êý¸þ¤ÎÈòÆñÆ»¤¬´°À®¤·¤Æ¤â¡¢ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Î½»Ì±¤ò½½Ê¬¤ËÈòÆñ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÊªÍýÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¹ëÀã¡¢ÃÏ¿Ì¡¢¸¶È¯»ö¸Î¤¬½Å¤Ê¤ë¤ÈÈòÆñ¤ÏÉÔ²ÄÇ½
ÈòÆñ¤òº¤Æñ¤Ë¤µ¤»¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡È¹ëÀã¡É¤À¡£¸©¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤ÎÊ¿¶ÑÎß·×ÀÑÀãÎÌ¡Ê°ìÅß¤Ç¹ß¤ëÀã¤Î¿¼¤µ¤ÎÁíÎÌ¤ÎÊ¿¶Ñ¡Ë¤Ï¡¢4m65cm¡£
¡Ö½üÀã¤·¤Ê¤¬¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¶á¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢ÃÏ¿Ì¤ÇÆ»Ï©¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¤¿¤é¼ÖÎ¾¤òÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¼«ÂÎº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿·³ã¸©Ãæ±Û²ÃÏ¿Ì¤äÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤â¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤¬Äê¤á¤ë¡Ö¸¶»ÒÎÏºÒ³²ÂÐºö»Ø¿Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¶È¯¤Ç½ÅÂç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸¶È¯¤«¤é¤ª¤ª¤à¤ÍÈ¾·Â30km·÷Æâ¤Î½»Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÈÈòÆñ¡É¤¢¤ë¤¤¤Ï¡È²°ÆâÂàÈò¡É¤òµá¤á¤ë¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÈÂ¨»þÈòÆñ¡É¤È¤Ê¤ë5km·÷Æâ¤Ë¤ÏÌó1Ëü8000¿Í¤¬µï½»¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ²°ÆâÂàÈò¤äÃÊ³¬ÅªÈòÆñ¤ò¹Ô¤¦30km·÷Æâ¤Ë¤Ï¡¢Ìó42Ëü¿Í¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ö¸Î¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÌó42Ëü¿Í¤¬ÈòÆñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤Î¾ì¹ç¡¢¤¿¤ÀÆ¨¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èï¤Ð¤¯¤·¤¿Êü¼ÍÀþÎÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿ô¤âÂ¤ê¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÈòÆñ¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½»Ì±¤ÎÎ»²ò¤Ê¤É½½Ê¬¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¸¶»ÒÎÏ»ÔÌ±°Ñ°÷²ñ¤ÎºÂÄ¹¤ÇÎ¶Ã«Âç³Ø¶µ¼ø¤ÎÂçÅç·ø°ì¤µ¤ó¤â¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î°ÂÁ´´ð½à¤Ë¤Ï·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¸¶È¯À¯ºö¤Îµò¤è¤ê¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝ¸¶»ÒÎÏµ¡´Ø¡Ê°Ê²¼¡¢IAEA¡Ë¤Ï¡¢¸¶È¯¤Î°ÂÁ´¤ò5¤Ä¤ÎÁØ¤Ç¼é¤ë¡ÈÂ¿½ÅËÉ¸î¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¤«¤é4ÁØ¤ÏÎ©ÃÏ¤äÀßÈ÷¤Ê¤É¡Èµ»½Ñ¤ÎÏÃ¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÂè5ÁØ¤Ï½»Ì±¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÈòÆñ·×²è¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÈºÇ¸å¤ÎºÖ¤È¤ê¤Ç¡É¤Ç¤¹¡×
¤È¤³¤í¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎºÇ¸å¤ÎºÖ¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤êÈòÆñ·×²è¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¸¡¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
ËÜÍè¡¢¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À¤ò°ì¸µÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤À¤¬¡¢¡Ö¡ÈÈòÆñ·×²è¡É¤Ï¿³ºº¤ÎÂÐ¾Ý³°¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Þ¤«¤»¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡ÊÂçÅç¤µ¤ó¡Ë
¡ÈºÇ¸å¤ÎºÖ¡É¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¤è¤¦¤Ë²È²°¤¬¸®ÊÂ¤ßÅÝ²õ¤¹¤ì¤Ð¡¢¡È²°ÆâÂàÈò¡É¤Ç¤¹¤éÉÔ²ÄÇ½¡£½»Ì±¤Ï¡¢ÈòÆñ¤â²°ÆâÂàÈò¤â¤Ç¤¤º¡¢¤¿¤ÀÈï¤Ð¤¯¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÊÂçÅç¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢²á¹ó»ö¸Î¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÈï³²¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÇÊ¡Åç¤ÈÆ±¥ì¥Ù¥ë¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¡¢²¾¤ËÉ÷¤¬ÆâÎ¦¤Ë¸þ¤¤¤¿¤é¡¢Èï³²¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿Í¸ý¤Î3Ê¬¤Î1¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈ¾Ê¬¶á¤¯¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¡¢ÍýÏÀ¾å¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜÃæ¤Î¸¶È¯¤¬¥Æ¥í¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â
¡Ö¼«±ÒÂâ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤È¶¦¤ËÀï¤¦ ¡ÈÍ»ö¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜÃæ¤Î¸¶È¯¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¸¶È¯¤¬Æ±»þ¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢³ËÊ¼´ï¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬²õÌÇ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Êº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¡Ë
Á°½Ð¤ÎÂçÅç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¸¶È¯¤òÆ°¤«¤¹»ñ³Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤¹¡£
¡ÖÅìÅÅ¤Ï¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶È¯»ö¸Î¤Î¤¢¤È¤â¡¢Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Ç¿®¤¸¤¬¤¿¤¤ÉÔ¾Í»ö¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤Î¤¬¡ÈIDÉÔÀµ¡É¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤ÎID¤Ç¸¶È¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´ë¶È¤È¤·¤ÆºÇÄã¸Â¤Î¥ë¡¼¥ë¤µ¤¨¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¿¯ÆþÃµÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÄ¹´ü´ÖÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡Åç¤Î»ö¸Î¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢°ÂÁ´Ê¸²½¤Ïº¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤¦¤·¤¿»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¡¢²þ¤á¤ÆÅìÅÅ¤Ë¸«²ò¤òµá¤á¤¿¡£
´ë¶ÈÂÎ¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ò¤è¤ê°ìÁØ¡¢³Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î°Õ¼±¤òÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¿ä¿Ê¡¦²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ó¡£
ÈòÆñÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ò¹ñ¤È¿·³ã¸©¤¬¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂ®¤ä¤«¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤È¤·¤Æ¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½»Ì±ÈòÆñ¤òÈ¼¤¦¸¶»ÒÎÏºÒ³²¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ï¡¼¥É¡¦¥½¥Õ¥È¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é°ÂÁ´À¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡Ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ò½ç¼¡¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥í¤ä°Õ¿ÞÅª¤Ê¹Ò¶õµ¡¾×ÆÍ¤ò´Þ¤à½ÅÂç»ö¸Î¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤äÅÅ¸»¼Ö¡¢ÂåÂØ½Û´ÄÎäµÑ¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿ÀßÈ÷¤ò¹âÂæ¤ËÊ¬»¶ÇÛÉÛ¤·¡¢¥·¥Ó¥¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐºö¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡Ó¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¸©Ì±¤ÎÌ¿¤äºâ»º¤Ï¼é¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£
¿·³ã¸©¤Ë¤â¸«²ò¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¡ÖµÄ²ñÂÐ±þ¤ÇÂ¿Ë»¤Î¤¿¤á²óÅúº¤Æñ¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
Ëü¤¬°ì¡¢½ÅÂç»ö¸Î¤ä¥Æ¥íÅù¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Îµ¾À·¤Ï°ìÃÏ°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ø¤È¹¤¬¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£