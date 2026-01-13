WurtSが、「雪印北海道100 さけるチーズ」の新テレビCMで書き下ろし新曲を提供することを発表した。

「雪印北海道100 さけるチーズ」は、北海道産生乳を100％使用したおとなのおつまみや子どものおやつとして人気のロングセラー商品。今回、受験や新しい挑戦に向かう人たちに向けて期間限定で、「桜咲く」＋「チーズさく（割く）」の語呂にちなんで「咲けるチーズ」パッケージを1月中旬より順次販売する。

WurtSは同商品の新テレビCMソングを担当。書き下ろし新曲「SOMEDAY」が「みんなで、咲こう。」というCMの前向きなメッセージに華を添えているとのこと。なお「SOMEDAY」は、1月14日より配信スタートする。

◾️EP『デジタル・ラブ』

2025年11月26日（水）リリース

購入：https://lnk.to/WurtS_dl_ec ◆商品形態

・初回生産限定盤 CD+Blu-ray UPCH-29500 \5,500（税込）

Blu-ray：「UPDATE」 WurtSパートライブ映像収録

・通常盤 CD UPCH-20713 \2,200（税込） ◆収録曲（初回生産限定盤 / 通常盤共通）

1.デジタルラブ feat. 星街すいせい

2.どうかしてる (TVアニメ『ダンダダン』第2期エンディングテーマ) https://youtu.be/PPpirB1gfzY

3.クラッシュ feat. なとり

4.BEAT (日本テレビ系水曜ドラマ「恋は闇」主題歌)

5.UPDATE feat. Deu & Ito (PEOPLE 1), Moto (Chilli Beans.)」 https://lnk.to/WurtS_ud ◆初回生産限定盤 UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典

直筆サイン入りポスター / アクリルキーホルダー

※特典は先着となり、なくなり次第終了となります。

購入：https://store.universal-music.co.jp/products/upch29500

◾️＜WurtS LIVE AT ARENA -INSIDE MY CAP-＞ 2026年2月10日（火）横浜アリーナ 開場18:00/開演19:00

2026年2月11日（水・祝）横浜アリーナ 開場17:00/開演18:00

2026年2月23日（月・祝）大阪城ホール 開場17:00/開演18:00

指定席：8,800円（税込）※４歳以上チケット必要

詳細：https://wurts.jp/ 特設サイト：https://live-at-arena.wurts.jp https://youtu.be/QsiAVV3U1JE