「装甲騎兵ボトムズ」よりプラモデル「マーシィドッグ［PS版］」が5月下旬に発売「ダイビングビートル［PS版］」も7月下旬に再販決定
ウェーブは、プラモデル「マーシィドッグ［PS版］」を5月下旬に発売する。価格は5,940円。また、「ダイビングビートル［PS版］」を7月下旬に再販する。価格は6,380円。
本商品は「装甲騎兵ボトムズ」に登場するAT「マーシィドッグ」と「ダイビングビートル」を1/35スケールプラモデル化したもの。
マーシィドッグ［PS版］
5月下旬 発売予定
価格：5,940円
本商品は、「マーシィドッグ」をコックピット内部、降着機構を再現した［PS版］で立体化したもの。接着剤不要のスナップフィットタイプで、各部関節可動で様々なポーズを取ることができる。
ミッショパックから脚部に繋がるケーブルは軟質樹脂が使用され、無理なく様々なポーズ付けが可能。展開した「フロート」パーツが付属する。
ダイビングビートル［PS版］
7月下旬 再販予定
価格：6,380円
本商品は、「ダイビングビートル」をコックピット内部、降着機構を再現した［PS版］で立体化したもの。接着剤不要のスナップフィットタイプで各関節が可動する。色分けされたパーツにより劇中イメージに近い仕上がりとなる。
また、［PS版］には第19話「思惑」でダイビングビートルが使用した「フレイムスロウワー」が付属し、「カン・ユー」のパイロットフィギュアもついてくる。
【新製品情報】- 株式会社ウェーブ (@wave_corp) January 13, 2026
展開した「フロート」が付属する「マーシィドッグ［PS版］」が新登場!! 1/35 マーシィドッグ［PS版］の製品ページ公開しました！2026年5月下旬発売予定です。https://t.co/H7VCML5dU3 #ウェーブ #装甲騎兵ボトムズ pic.twitter.com/MwDWCyKLn3
【新製品情報】- 株式会社ウェーブ (@wave_corp) January 13, 2026
1/35 マーシィドッグ［PS版］の案内にあわせて、1/35 ダイビングビートル［PS版］が再販決定！2026年7月再販予定です。https://t.co/UMSFaRVq1e #ウェーブ #装甲騎兵ボトムズ pic.twitter.com/uPJiMKzZUw
(C) SUNRISE
※画像の完成品は、組み立て、塗装を施したものです。
※画像の完成品は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。ご了承ください。