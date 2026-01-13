【マーシィドッグ［PS版］】 5月下旬 発売予定 価格：5,940円 【ダイビングビートル［PS版］】 7月下旬 再販予定 価格：6,380円

ウェーブは、プラモデル「マーシィドッグ［PS版］」を5月下旬に発売する。価格は5,940円。また、「ダイビングビートル［PS版］」を7月下旬に再販する。価格は6,380円。

本商品は「装甲騎兵ボトムズ」に登場するAT「マーシィドッグ」と「ダイビングビートル」を1/35スケールプラモデル化したもの。

マーシィドッグ［PS版］

5月下旬 発売予定

価格：5,940円

本商品は、「マーシィドッグ」をコックピット内部、降着機構を再現した［PS版］で立体化したもの。接着剤不要のスナップフィットタイプで、各部関節可動で様々なポーズを取ることができる。

ミッショパックから脚部に繋がるケーブルは軟質樹脂が使用され、無理なく様々なポーズ付けが可能。展開した「フロート」パーツが付属する。

ダイビングビートル［PS版］

7月下旬 再販予定

価格：6,380円

本商品は、「ダイビングビートル」をコックピット内部、降着機構を再現した［PS版］で立体化したもの。接着剤不要のスナップフィットタイプで各関節が可動する。色分けされたパーツにより劇中イメージに近い仕上がりとなる。

また、［PS版］には第19話「思惑」でダイビングビートルが使用した「フレイムスロウワー」が付属し、「カン・ユー」のパイロットフィギュアもついてくる。

(C) SUNRISE

※画像の完成品は、組み立て、塗装を施したものです。

※画像の完成品は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。ご了承ください。