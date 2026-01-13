「ひろしま国際建築祭2025」は、広島県の瀬戸内エリア、尾道市と福山市の7会場を舞台とし、開催1回目にして延べ20万人の来場者を迎え盛況のうちに閉幕しました。今後3年に一度開催される建築祭の幕開けはどのようなイベントとなったのか、次回開催予定は2028年秋、予習も兼ねて現地の様子をレポートします。

総合テーマに沿った企画展示を巡る建築祭

会場の1つ、LLOVE HOUSE ONOMICHIの窓から尾道の風景を望む（写真／筆者）

ひろしま国際建築祭2025は、2025年10月4日〜11月30日の58日間、美術館や寺院の境内、駅前やホテル、旧倉庫の建物を活用した複合施設などに展開された展示を巡る形式で実施されました。展示は「つなぐ―「建築」で感じる、私たちの“新しい未来” Architecture：A New Stance for Tomorrow」を第一回の総合テーマとして企画。総合ディレクターには編集者で雑誌「Casa BRUTUS」の創刊に関わり、現在慶應義塾大学SFC特別招聘教授を務める白井良邦氏、チーフキュレーターには森美術館、京都市京セラ美術館を経て京都美術工芸大学特任教授、京都モダン建築祭を立ち上げ実行委員も務める前田尚武氏を迎え、建築文化を広く一般向けに発信してきた実績のある布陣が敷かれました。

ひろしま国際建築祭の会場マップ。福山駅周辺、神勝寺 禅と庭のミュージアム、尾道市内の3エリアが会場となった（マップ提供：神原・ツネイシ文化財団）

建築祭というと、街中にある、普段は中に入ることのできない名建築を公開し、自由見学やガイドツアーによって巡る形式のイベントを思い浮かべる方も多いかもしれません。近年では大阪の「生きた建築ミュージアムフェスティバル（イケフェス大阪）」や、2024年から開催されている「東京建築祭」など、全国各地に広がりを見せていますが、広島県においても広島市・呉市で長らく行われてきた「ひろしまたてものがたりフェスタ」が知られています。

一方の「ひろしま国際建築祭」は、建物そのものをコンテンツとするのではなく、企画展示がメインコンテンツとなっている点がこれまでの建築祭とは異なる点です。また同時に、会場ごとに異なる展示を行いながらも、それぞれの展示会場は建築としても見どころの多い建物が選ばれており、各会場を巡る楽しさも用意されています。また今回の建築祭に合わせて3人の著名な建築家が3つのキオスクを設計しており、ここでしか見ることのできない実作としてイベントに色を添えました。建築をテーマにこのような形式のイベントを、これだけの規模で実施した例は、日本国内では初めての取り組みなのではないでしょうか。

企画展示が行われた尾道市立美術館。建物の設計は今回の出展者でもある安藤忠雄（写真／筆者）

もうひとつの特徴といえるのが、広島というローカルな土地にフォーカスしながらも、イベント名に「国際」を掲げている点です。その意図について、建築祭を主催した神原・ツネイシ文化財団の広報担当、守田美奈子さんは次のように語ります。

「日本の建築は、世界的に高い評価を受けているにもかかわらず、国内ではまだまだ十分な認知が広まっていない状況です。特に建築界のノーベル賞といわれている“プリツカー建築賞”は、8組9名もの日本人建築家が受賞しており、アメリカと並び世界一の受賞実績を誇っていますが、主要メディアでは大きく取り上げられていないのが現状です。日本の優れた建築文化を少しでも広げていきたい、そのような思いで建築祭を企画しました」

尾道市立美術館で展示された、プリツカー建築賞受賞者マップ。日本人建築家の世界におけるプレゼンスの高さが見て取れる（写真／筆者）

神原・ツネイシ財団は、建築文化の発信を目的の1つとして、今回の建築祭に合わせて設立された財団です。母体である常石グループは広島県福山市を拠点に海運業や造船業を主要事業として発展し、100年以上の歴史を誇る民間企業です。優れた建築が町を豊かにするという考えから、これまで自社で運営する数々の施設の設計を国内外の著名建築家に依頼してきており、今回の建築祭においても一部の会場はそうした建物を使用しています。

「瀬戸内は日本の現代建築にとって聖地ともいえる場所と建築家の伊東豊雄氏も発言されています。日本人初のプリツカー建築賞受賞建築家である丹下健三さんが手掛けた広島平和記念資料館は、日本の建築家が世界から注目されるようになる契機となった象徴的な作品であり、瀬戸内の美しい景観は優れた建築を生み出す土壌となってきました。最近では坂 茂さんが設計された”下瀬美術館”がユネスコ本部で創設された建築賞＜ベルサイユ賞＞において世界で最も美しい美術館に選ばれていますね。日本の建築が国際的な評価を得ているのであれば、日本の建築家の活動を紹介する建築祭は国際的なものと位置づけることができると考えています。そのうえで、日本の建築を海外へ発信していくとともに、海外の建築家にも参加していただいており、そのようなイベントの性格を総合して“国際”という言葉を選びました」（守田さん）

丹下健三の設計による広島平和記念資料館。原爆ドームへ至る平和記念公園のゲートの役割を担う（写真／筆者）

瀬戸内海に浮かぶ島をイメージしてデザインされた下瀬美術館。2024年に国連教育科学文化機関（ユネスコ）本部で創設された建築賞ベルサイユ賞を受賞した（写真／筆者）

このような建築祭の理念をよく表しているのが、尾道市立美術館で開催された企画展「ナイン・ヴィジョンズ：日本から世界へ 跳躍する９人の建築家 Nine Visions: Japanese Architects from Japan to the World」です。

タイトルの通り、世界を股にかけて活躍してきた、9人の日本人建築家の活動を紹介する内容で、いずれもプリツカー建築賞を受賞した建築家が選ばれています。1室目には故人である丹下健三、槇文彦、磯崎新の活動がまとめられ、以降は1組1室で展示が区切られていました。

展示室入口に掲示されたボード。左から、丹下健三、槇文彦、安藤忠雄、SANAA（妹島和世、西沢立衛）、伊東豊雄、坂 茂、磯崎新、山本理顕（写真／筆者）

各建築家の展示冒頭に設置されたボードには、略歴や代表作の紹介に加え、建築家としての特徴を解説するテキストが記された（写真／筆者）

第1室、丹下健三の展示。広島平和記念資料館の模型と竣工当時の写真が並べられ、ピロティの下から原爆ドームを望む軸線を体験できるように置かれている（写真／筆者）

槇文彦の展示では、代表作である代官山ヒルサイドテラスの模型が新たに制作された（写真／筆者）

「槇文彦を読み解く五つのキーワード」を付記し、作品の背景にある槇の設計思想が示され、建築門外漢にも展示を理解できるように意図されている（写真／筆者）

作品だけでなく言説でも大きな影響を与えた磯崎の展示は、本人が自らの活動を整理した３つの時代区分に沿って、各時代にメディアで発表された言説や建築計画が展示された（写真／筆者）

一人ひとりが美術館で大規模な個展を開くような実績のある建築家です。限られた展示室内で長大な活動のエッセンスが感じられるよう、工夫されていました。

安藤忠雄の展示では安藤自らが撮影したという自身設計の建築写真を中心に据え、坂 茂の展示では長年取り組んできた災害復興支援の現場で用いた仮設間仕切りのモックアップを設置するなど、建築家ごとに異なる切り口のある展示になっていました。

モノクロの写真とドローイングが並ぶ安藤忠雄の展示室。安藤の建築に特徴的な光と影がテーマとなっている（写真／筆者）

SANAA（妹島和世＋西沢立衛）の展示では、大型のスクリーンに空間を擬似体験できるような建築の映像が映された（写真／筆者）左画像：《Bildraum S240》2010 Courtesy of Cristina Busin Niedermayr

展示室の間にある休憩スペースでは、プリツカー建築賞の受賞スピーチが鑑賞できる（写真／筆者）

代表作品の模型が並べられた伊東豊雄の展示。伊東はせんだいメディアテーク、ぎふメディアコスモスなど実際に訪れることのできる公共建築を数多く設計してきた（写真／筆者）

伊東が特に東日本大震災以降、継続的に注力している地域の人と共につくる建築のあり方を模索する活動を紹介するコーナー（写真／筆者）

大阪・関西万博のパビリオン、ブルーオーシャンドームや下瀬美術館が模型とパネルで紹介された坂 茂の展示（写真／筆者）

坂がNPO法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク(VAN)として長年取り組んできた、災害復興支援の活動を紹介するコーナー。体育館等の避難所で用いた簡易間仕切りの実物（写真／筆者）

坂の災害復興支援の知見は2024年の能登半島地震でも活かされている。能登における仮設住宅の事例を紹介するコーナー（写真／筆者）

山本理顕の展示は、近年取り組んでいる職住一体のコミュニティを形成する新たな住まい方の提案である「地域社会圏」を、専用に開発されたソフトウェアを用いてインタラクティブに体験する内容（写真／筆者）

美術館の正面に置かれた「紙のログハウス」。坂 茂が災害復興支援に取り組むきっかけとなった、阪神淡路大震災時に設計・建設した仮設建築。再利用可能な紙の筒が構造体となっている（写真／筆者）

半透明のシートを屋根に用いた明るい室内。海外の災害現場でも使用され、復興が進んでからも継続的に使われているものもあるという（写真／筆者）

尾道水道を眼下に望み、千光寺山を散策しながら展示を巡る

尾道では市立美術館のほかにも、建築巡りの目的地として定番となっているスポットの数々が会場となりました。インドの建築事務所、スタジオ・ムンバイがリノベーションを手掛けたホテル「LOG」や、建築家の長坂常が自ら購入した民家「LLOVE HOUSE ONOMICHI」、建築家の谷尻誠と吉田愛が率いるサポーズデザインオフィスが戦時中に建てられた海運倉庫を複合施設にリノベーションした「ONOMICHI U2」など、観光客向けのガイドブックにも載るような、尾道の歴史や文化と深く関わる建築です。尾道を訪れた観光客が、期せずして建築祭の展示を見ることになる、といったケースも多かったのではないでしょうか。尾道水道を見下ろす千光寺山の豊かな景観を巡りながら建築の魅力に触れる体験は、五感を使って建築祭の理念を直感的に感じ取れる機会となりました。

LOGのエントランス。1963年に建てられた集合住宅をリノベーションしてつくられた。長い歴史を感じさせる、立派な石垣を築いて整地された土地に建っている（写真／筆者）

LOGではデザイナー原田祐馬が率いるUMA/design farmが展示を行った。エントランス横のスペースには、原田がLOGの魅力を撮影した写真が並べられ展示への導入となった（写真／筆者）

メインの展示が行われたホール。「建築との対話」を試みる体験型展示（写真／筆者）

集音器で建築の音を聴き、紙を建物に押し当ててチョークでこすることで建築の形を写し取るフロッタージュの技法を用いてLOGの建築の魅力を深く観察する（写真／筆者）

スタジオ・ムンバイはLOGを完成した建築としてではなく、常に手を入れていく対象として考えているそう。ギャラリーではその試行錯誤の様子が展示された（写真／筆者）

リノベーションの際に調合したペイントの見本帳や道具の数々（写真／筆者）

千光寺山の坂道を通って次の展示会場へと移動する（写真／筆者）

複雑に入り組んだ散策路。中央の階段を上っていくと作家・志賀直哉が暮らしていた長屋に至る（写真／筆者）

築110年の空き家にひと目惚れした建築家・長坂常が自ら購入しリノベーションを行った「LLOVE HOUSE ONOMICHI」。2022年から文化交流拠点として運営されている（写真／筆者）

LLOVE HOUSE ONOMICHIはアーティストの滞在制作の場としても使用されているそう。生活に必要な家具や小物がそのまま置かれ、見知らぬ人の日常に突然入り込むような体験（写真／筆者）

2階では、長坂が制作中だという書籍のレイアウト案が展示された。広い座敷はトークイベントの会場としても活用された（写真／筆者）

1943年に建てられた海運倉庫を、ホテル、レストラン、ベーカリー、カフェなどが入る複合施設に改修した「ONOMICHI U2」。ベンチが置かれている手前のオリーブ広場には中山英之による「風景が通り抜けるキオスク（Catch）」が設置され、ワークショップやトークイベントも開催された（写真／筆者）

ONOMICHI U2前の広場で開催された音楽イベントの様子（写真／Kazuya Takagi）

ONOMICHI U2前に設置された、中山英之デザインのキオスク。2台のカートに分かれており、屋根を折りたたむことができる（写真／筆者）

キオスク内部にはオリジナルグッズが展示された。水平に渡されたポールから冊子を置くプレートが吊られた機能的なデザイン（写真／筆者）

ONOMICHI U2内部で行われた、建築関連のZINEなどを展示した「「ZINE」から見る日本建築のNow and Then」。京都を拠点とする「けんちくセンターCoAK」による出展（写真／筆者）

ZINEの現物と内容の一部を立体的に展示するオリジナルの什器が制作された（写真／筆者）

ONOMICHI U2内部。RC造の大きな空間内に、レストランやショップが並ぶ。写真左手には建築祭のグッズを販売するコーナーが設けられた（写真／筆者）

尾道本通り商店街。アーケードに昔ながらの商店や、移住者が開いたデザイン性の高いショップなどが軒を連ねる尾道のメインストリート（写真／筆者）

商店街内にある、旧銀行の建物を活用したまちなか文化交流館「Bank」では、11月3日までの期間限定で写真家、高野ユリカによる展示が開催された（写真／筆者）

歴史的建築物の再生に新設のパビリオン。建築の幅広さを示した福山エリア

一方の福山市内では、福山駅南口のキオスクの展示と福山城公園の中にあるふくやま美術館、山間部の広大な土地に整備された神勝寺 禅と庭のミュージアムの3カ所で展示が行われました。

福山駅前に設置された石上純也によるキオスク、「雲がおりる」に集まる人びと。福山駅は東京方面から新幹線で建築祭へ向かう人にとって、玄関口となった（写真／筆者）

造船に使われる技術によって鋼板を三次元に曲げ、溶接してつくられた。一見するとどのように自立させているのかわからない、彫刻作品としての建築（写真／筆者）

足元をよく見ると鋼板のプレートが敷かれているのがわかる（写真／筆者）

このうちふくやま美術館では、福山市出身の建築家・藤井厚二の兄の別邸「藹然荘（あいぜんそう）」を再生した「後山山荘（うしろやまさんそう）」を紹介する展示が行われました。藤井は近代的な空調システムが整っていない時代に、自然のエネルギーを利用して快適な住環境を追求した建築家です。京都の大山崎に建てられた自邸、「聴竹居」はパッシブデザインの源流ともいわれる、日本建築の近代化黎明期の重要な作品。1932年頃につくられた藹然荘は聴竹居の写しともいえるサンルームの増築を藤井が手掛けたと考えられている建築ですが、竣工から77年後に崩壊した状態で発見されました。この藹然荘は広島の建築家、前田圭介が改修設計を担い、多くの人の協力を得て2013年に再生されます。今回の建築祭では藤井の建築家としての足跡と藹然荘を再生するまでのプロセスが展示されました。

ふくやま美術館。背後に再建された福山城が見える。福山城公園内には国の重要文化財に指定されている遺構も残る、歴史ある場所（写真／筆者）

ふくやま美術館で行われた企画展「後山山荘（旧・藹然荘(あいぜんそう)）の100年とその次へ｜福山が生んだ建築家・藤井厚二」の会場全景（写真／筆者）

巻物のようなデザインで、藤井厚二の生い立ちと建築思想が紹介された。イラストは画文家の宮沢洋によるもの（写真／筆者）

藹然荘の調査と再生のプロジェクトも詳細に紹介された。藹然荘は現在さまざまな文化的用途で使用されており、今回の建築祭でも見学ツアーが開催された（写真／筆者）

発見当時の藹然荘を、崩壊した様子そのまま１／１０スケールで再現した模型展示（写真／筆者）

再生された後山山荘の模型。豊かな自然の中に立つ様子がわかる（写真／筆者）

また常石グループが運営する「神勝寺 禅と庭のミュージアム」では、美しい自然に囲まれた境内の3カ所に展示が展開されました。神勝寺はツネイシホールディングスの第2代社長、神原秀夫氏が開山した寺院で、海難事故の被害者を供養するための場であると同時に禅の思想を広めるための場としての役割も果たしてきました。境内には禅宗美術のコレクションに加え、建築家・藤森照信が設計した寺務所や彫刻家・名和晃平と名和が率いるクリエイティブ・プラットフォームSandwichの設計によるパビリオン《洸庭》が建てられています。このパビリオンは現代美術の側から禅の教えを解釈・表現したもので、五感を通じて禅の世界に触れることを意図してつくられたアート作品であり、建築作品です。今回の建築祭の展示では本堂に至る経路と枯山水「無明の庭」、無明院・明々軒にそれぞれ展示が行われました。

境内の心字池。自然と建築が一体となった美しい環境の中に展示が展開された（写真／筆者）

本堂へ至る階段からの景色。遥か遠方まで木々が連なっている。11月後半は美しい紅葉も楽しめる時期となった（写真／筆者）

若手建築家、川島範久によるパビリオン。境内で集めた落ち葉を溜めるコンポストを兼ねたベンチ（写真／筆者）

落ち葉の合間から新たな命が芽吹いている。落ち葉集めは地元の子どもたちも参加したワークショップによって行われた（写真／筆者）

このうち無明院・明々軒で行われた「神原・ツネイシ文化財団 建築文化再興プロジェクト「成城の家」の写し――丹下健三自邸の再現・予告展」では、東京の成城に建てられた丹下健三の自邸を紹介する展示が行われました。戦後日本を代表する建築家である丹下健三の自邸は、西洋から輸入したモダニズム建築の思想と日本の伝統建築を統合する独自のスタイルの原型ともいえる、建築史上重要な作品です。しかし現在は取り壊されてしまい、オリジナルの図面も残っておらず、写真から当時の様子を推し量るしかない伝説的な存在になっています。神原・ツネイシ財団ではその丹下自邸を、3年後のひろしま国際建築祭に向けて再建するプロジェクトを進めているそうです。

今回の展示ではその丹下自邸を紹介するため、2018年に六本木の森美術館で行われた「建築の日本展：その遺伝子のもたらすもの」の際に制作された1/3スケールの模型と、残された資料の展示が行われました。

作庭家・中根金作による「無明の庭」。茶室「明々軒」で「丹下健三自邸再現プロジェクト」が、無明院のピロティ空間に用意された特設会場で企画展「NEXT ARCHITECTURE｜「建築」でつなぐ新しい未来」が行われた（写真／筆者）

無明の庭内に設置された、堀部安嗣設計のキオスク。通常は砂利が敷かれ立ち入り禁止となる庭園内部にキオスクへ至る道が期間限定で整備された（写真／筆者）

キオスクでは抹茶や水出しほうじ茶が提供された。会期後は分解して保管できるよう、釘を使わない伝統工法で制作されている（写真／筆者）

丹下健三自邸の1/3模型。西欧発祥のモダニズム建築の考えに則りながらも、部材寸法や比率の設計に日本らしさが表れている（写真／筆者）

細部まで忠実に再現された模型。建具には畳や襖といった日本建築の要素が用いられた（写真／筆者）

紅葉の時期限定で公開された控室。磨き上げられた鏡面の天板に、外の景色が反射する（写真／筆者）

丹下自邸にまつわるさまざまな資料が展示された。家具や照明も当時の様子を偲ばせる、丹下自邸にゆかりのあるものが置かれている（写真／筆者）

また無明院下の特設会場では、世界へと活躍の場を広げつつある、建築の未来を担う5組の活動を紹介する企画展「NEXT ARCHITECTURE ｜ 「建築」でつなぐ新しい未来」が行われました。吹きさらしの半屋外空間を、建築家ごとに区切り、模型やパネル、映像やインスタレーションでアイデアを紹介する構成です。中央部分には日本の近現代における重要な都市的・建築的トピックを漫画で表現した展示が展開されました。

会場風景。藤本壮介、石上純也、川島範久、VUILD/秋吉浩気、Clouds Architecture Officeの5組が出展した（写真／筆者）

藤本壮介による都市のビジョンと、進行中の計画案を展示したブース（写真／筆者）

川島範久による展示。境内で集めた落ち葉をコンポストへ運ぶ前に、一度ここに集積するストックヤード兼遊び場。外周には境内に自生する植物の標本が展示された（写真／筆者）

地域の子どもたちが参加した、落ち葉集めワークショップの様子（写真／Tatsuya Tabii）

VUILDの秋吉浩気の展示では、デジタルファブリケーション技術により木材の製材〜建設までの効率化を図るプロジェクトの数々が紹介された（写真／筆者）

2015年にNASA火星基地設計コンペで優勝し、設計がスタートしているプロジェクトの展示を行ったClouds Architecture Office（写真／筆者）

日本建築史上の重要トピックを漫画でわかりやすく表現したブース（写真／筆者）協力：京都大学トーマス・ダニエル研究室

第1回のひろしま国際建築祭では、尾道市と福山市を舞台に、街中や山間部で建築文化の多様な面に触れる展示が展開されました。この機会でしか見ることのできない展示やキオスクの制作によって、日本各地、あるいは海外からも建築好きが広島を訪れ、地域の魅力を発見する機会になったのではないでしょうか。また広報の守田さんによれば、今回開催した関連イベントやワークショップはローカルな住民向けの媒体でも情報発信を行い、特に子ども向けのイベントなどでは地域の方の参加が多数あったそうです。普段はあまり建築の情報に触れることのない方々も、建築祭を通じて建築文化の奥深い広がりを知るきっかけになったことでしょう。建築家が取り組むテーマは多岐にわたります。特に近年ではサステナビリティやコミュニティ、災害復興など一般の人にとっても身近なテーマに長く取り組む建築家も多く、今回の建築祭でもそうしたプロジェクトが紹介されました。建築家がそうした社会問題にどのように向き合い、建築を通して提案を行っているのかを知ることで、仕事や家庭生活を送るうえでも新しい気付きを得られることでしょう。

3年に一度開催されていくというひろしま国際建築祭が、今後どのような新しい建築との出会いを与えてくれるのか、楽しみですね。2026年3月には展示の内容をアーカイブする書籍も刊行予定ですので、ぜひチェックしてみてください。

