この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歯科医師の木村隆寛氏が、自身のYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」で「神経を抜いた歯を長持ちさせるための方法を歯医者がご紹介！」と題した動画を公開。神経を抜いた歯（失活歯）がなぜ弱くなるのか、そしてその歯をいかに長持ちさせるかについて、専門的な治療からセルフケアまでを解説した。



動画で木村氏は、失活歯が弱くなる理由について「芯がなくなるから」という抽象的なイメージだけでなく、より具体的な構造上の問題を指摘する。加齢により歯が石灰化して硬くなることに加え、神経の治療によって歯の内部構造が削られることで、物理的に歯の量が少なくなることが根本的な原因であると説明した。



その上で、失活歯を長持ちさせるためには、一連の治療の質が極めて重要であると語る。具体的には、根の中をきれいにして薬を詰める「根管充填」、歯の土台となる「コア」、そして最終的な被せ物である「クラウン」の3つのステップそれぞれで、適切な選択をすることが歯の寿命を左右するという。



特に土台となるコアについては、従来の金属製のものより、歯の破折リスクが低い「ファイバーコア」を推奨。また、クラウンについては、丈夫さで知られるジルコニアが硬すぎるあまり、下の歯の根に衝撃が加わり、根が折れてしまうリスクがあることを指摘した。ケースによっては、あえてセラミックや銀歯など、より柔らかい素材を選ぶことも有効だと述べている。



さらに木村氏は、被せ物を安定させるために重要な概念を紹介。これは、被せ物が自身の歯を抱き込む部分のことで、歯ぐきの上に最低でも縦横1mm以上の歯質が残っていることが、被せ物の安定性と長期的な維持に不可欠であると解説した。



治療後も、いきなり硬いものを噛まないことや、1～3ヶ月後の定期的な検診で噛み合わせの調整を行うことが重要だ。神経を抜いた歯を長持ちさせるには、質の高い治療を受けることに加え、治療後の細やかなケアと定期的なメンテナンスが鍵を握ると締めくくった。