Aぇ! groupのメンバーが、音源に合わせて様々なコーディネートを披露する動画を公式TikTokで公開した。

【動画】Aぇ! groupのカラフルコーデ、楽曲にも注目

■Aぇ! groupがカジュアル＆ドレッシーなコーデを披露

Aぇ! groupの公式TikTokでは、「today’s outfit check」として絵文字を添えて、メンバーの様々な衣装を披露。

両手を広げて現れた末澤誠也は、赤が目を引く半袖のスタジャンに、袖が茶色、ブルー、ネイビーと重ね着をしたようなカラーのパーカー、ボトムスも赤いパンツを合わせたカラフルコーデで登場。続く小島健も、ラガーシャツにカラフルなボーダーのニットベスト、そしてブルーのベストを着用。ボトムスはグリーンとイエローのチェック柄パンツ。

佐野晶哉はシルバーのベストに、SupremeのThe Muppetsのキャラクターが配置されたフリースジップアップジャケット。インナーは鮮やかなブルーのウインドブレーカーのアウターの重ね着に、ジャージ素材の茶色のパンツ。正門良規は大きなポケットと、袖のブルーのラインが目を引く黒ジャンパーに、インナーは鮮やかなオレンジのパーカー、ボトムスにはさわやかな白パンツを合わせたコーデ。

4人ともにスポーティーなカラフルコーデで登場したのに続いて、ドレッシーな華やかコーデを披露。末澤は白のロングシャツに黒ジャケットでピースサイン。小島は鮮やかなピンクのオーガンジージャケットを着こなし、佐野はグリーンのペイズリー柄のロングジャケットを。

正門はボルドーのセットアップに、腕にはビジューを輝かせてキメ顔を見せるなど、わずか12秒の動画でカジュアルとドレッシーなスタイルの2パターンを披露した。

「みんなかわいい」「髪型まで変わってるのすごい」「ポーズが可愛すぎる」「この服着こなすのFashion Killaすぎ」とメンバーの着こなしやポーズを褒めるコメントが寄せられていた。

また、バックに流れる音源の歌詞やハッシュタグの「FashionKilla」「newmusic」から推測するに、2月25日発売のAぇ! groupの2ndアルバム『Runway』収録の「Fashion Killa♡」ではないか？ と話題に。

「しれっと新曲公開!?」「中毒性ありすぎ」「バズりそう」「神曲の予感」「もう脳内に埋め尽くされている」といった声があがっている。

■動画：Aぇ! groupのカラフルコーデ