【3連休は大荒れ】10日は暴風、11日・12日は大雪に警戒を。強い冬型で「ドカ雪」の恐れ

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【ドカ雪】10日は暴風 11日と12日は強い冬型とJPCZでドカ雪」と題した動画を公開。1月10日からの3連休にかけて、全国的に暴風や大雪への警戒が必要であると解説した。



動画の冒頭で松浦氏は、10日は低気圧が日本海で急速に発達しながら接近するため、全国的に風が強まり暴風の恐れがあると指摘。その後、11日から12日にかけては強い冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に暴風雪や大雪になる見込みだと述べた。



大雪の要因として、上空の強い寒気の流れ込みを挙げた。松浦氏によると、大雪の目安となる上空約5500mでマイナス36度以下の寒気が11日の朝には日本海側の地域に入り、北陸付近まで南下する見込みだという。さらに、日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）が形成されることで、特に東北地方から北陸地方にかけて雪雲が発達しやすくなると解説した。



具体的な降雪量については、12日朝6時までの24時間で、東北地方の多いところで100センチ、北陸・近畿地方で70センチ、北海道・関東甲信・中国地方で50センチに達する可能性があると予測。西日本でも寒気が西回りで流れ込むため、九州や四国、紀伊山地の山地でも積雪する恐れがあり、注意を呼びかけた。



警戒のピークは11日から12日にかけてで、特に東北地方の日本海側では大雪や暴風に関して警報級となる可能性が高いとしている。松浦氏は、交通障害や立ち往生、無理な外出を控えるなど、早めの備えを促した。