木星が見頃！2026年1月10日に「衝」を迎える太陽系最大の惑星を観測しよう

太陽系最大の惑星「木星」が、2026年1月10日17時42分ごろ（※）にいよいよ「衝（しょう）」を迎えます。衝の前後は地球との距離が大きく縮み、木星が一晩を通して見やすくなるため、観測の好機となります。

冬の澄んだ夜空を見上げれば、そこには全天で圧倒的に輝く木星が見つかるはずです。都会の街明かりにも負けないその力強い輝きを楽しむ方法と、観測のポイントを紹介します。

※…国立天文台 暦計算室「天象」による

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡の広視野カメラ3（WFC3）で2023年1月に撮影された木星（Credit: NASA, ESA, STScI, A. Simon (NASA-GSFC), M. H. Wong (UC Berkeley), J. DePasquale (STScI)）】

「衝（しょう）」とは？

外惑星（地球より外側を回る惑星）の「衝」とは、地球から見て惑星が太陽の反対側に位置するタイミングのことです。この前後は、日没後に東の空から昇り、夜通し見やすくなります。また地球との距離が縮むため、見かけの大きさ（視直径）や明るさも最大級になります。

2026年1月の衝のタイミングで、木星は「マイナス2.7等」ほどの明るさになるとされています。これは、全天で最も明るい恒星である「おおいぬ座のシリウス」（マイナス1.5等）よりも遥かに明るく、月を除けば夜空で特に目立つ天体となります。

【▲ 惑星現象「衝」の説明画像（Credit: 国立天文台 天文情報センター）】

ポイント

2026年1月の木星はどこに見える？

一晩中見える： 太陽が西に沈むのとほぼ同時に東から昇り、日の出とともに西へ沈みます。つまり、夜の間ずっと空に輝いています。最も明るく、大きい： 地球との距離が最も縮まる時期であるため、見かけの大きさ（視直径）が最大になり、明るさも極大となります。

2026年1月の木星は、"ふたご座"のあたりで目立ちます。日が暮れて空が暗くなった頃に東の空を見上げると、周囲の恒星よりも強い光で輝く天体として見つけやすいでしょう。

近くの「冬のダイヤモンド」を形づくる明るい星々と見比べても、木星の明るさは際立ちます。冬のダイヤモンドは、シリウス、リゲル、アルデバラン、カペラ、ポルックス、プロキオンの6つの1等星を結んだ形として知られます。

【▲ 2026年1月10日20時ごろの東の空（Credit: RedShift / sorae）】

観測ポイント

双眼鏡でガリレオ衛星を見てみよう

時期: 2026年1月中旬〜下旬（1月10日が衝）時間: 夕方18時頃〜明け方まで方角: 東の空（夕方）〜南の空高く（深夜）〜西の空（明け方）星座: ふたご座

肉眼で明るさを楽しむだけでも十分ですが、双眼鏡（7〜10倍程度）を使うと、木星の左右に並ぶ小さな光点としてガリレオ衛星（イオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト）が見えることがあります。観察するたびに並び方が変わるのも見どころです。

なお、東京都心部でもガリレオ衛星の観察チャンスはあります。街明かりよりも「木星が空の高い位置にあること」と「手ブレを抑えること」が重要で、南の空に高く昇る時間帯に、壁や手すりに肘を固定して観察してみてください。

ただしガリレオ衛星は常に4つが並んで見えるとは限りません。木星の前を通過したり、木星の陰に入ったり、衛星同士が近づいたりすると、1〜2個しか見えないこともあります。見える数や並び方が変わること自体が、観測の面白さのひとつです。

【関連記事】416年前の発見から現在へ 木星の4大衛星「ガリレオ衛星」

今後は「月と木星の接近」にも注目

【▲ 2026年1月31日20時ごろの東の空（Credit: RedShift / sorae）】

衝を過ぎたあともしばらく木星は見頃が続きます。国立天文台の案内では、2026年1月は30日と31日にも月が木星に接近して見えます（1月3日の接近も案内されています）。

明るい月の近くでも木星はよく目立つので、スマートフォンの夜景モードなどでも撮りやすい被写体になりそうです。寒さが厳しい季節ですが、帰宅途中やベランダから、冬の夜空の主役級の輝きを楽しんでみてください。

編集／sorae編集部

関連記事満月新月カレンダー2026年1月の星空情報参考文献・出典In-The-Sky.org - Jupiter at opposition国立天文台 - 月が木星に接近（2026年1月）国立天文台 - 2026年1月の星空情報国立天文台 - 東京の星空・カレンダー・惑星（2026年1月）NASA - October’s Night Sky Notes: From Galileo to Clipper, Exploring Jupiter’s Moons