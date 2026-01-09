SAKURA（LE SSERAFIM）のInstagramの投稿に、指原莉乃が反応しファンの間で話題になっている。

（関連：【写真】LE SSERAFIM SAKURA、タートルネックにミニスカートのスタイル抜群セルフィ 指原莉乃も反応）

SAKURAは、「ショートケーキ 苺みたいに座ってもいい？ が頭から離れない毎日」と綴り、黒のタートルネックを着たセルフィーなどをアップ。

SAKURAが書いた「ショートケーキ 苺みたいに座ってもいい？」は指原がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE「とくべチュ、して」のフレーズであり、指原は「え！！！！！」とキラキラのハート絵文字を添えてコメントした。

この投稿にコメント欄では「めっちゃわかります！」「きあらちゃんの苺パクパクする振り付けも可愛い！」「莉乃さんと咲良さんのペアめっちゃ大好き」「確かに可愛くて良いフレーズだよね」などの声が寄せられ、盛り上がりを見せている。

SAKURAは昨年12月19日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）にて、指原、＝LOVEメンバーと共演し、人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」で「とくべチュ、して」の踊りを披露している。

（文＝リアルサウンド編集部）