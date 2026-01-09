安川電機 <6506> [東証Ｐ] が1月9日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結最終利益は前年同期比43.8％減の255億円に落ち込み、通期計画の370億円に対する進捗率は69.0％にとどまり、5年平均の75.0％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-2月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比0.4％減の114億円とほぼ横ばいの計算になる。



直近3ヵ月の実績である9-11月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比73.6％減の72.9億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の8.6％→7.3％に悪化した。



