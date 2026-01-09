【ローソンストア100】めんつゆ、マヨネーズ、ガーリックの味付けはそりゃ美味い…背徳感ある10商品を販売

全国604店舗展開の「ローソンストア100」は、2026年1月14日(水)から1月27日(火)までの14日間、“一度食べたら止まらないやみつき系メニュー”を集めたフェア「やみつきチャレンジ」を開催する。※文中価格は全て税込表記

今回の企画では、「ガーリック」や「めんつゆ」「マヨネーズ」などの背徳感のある味付けや、「もっちり」「ザクザク」といった食感にこだわったオリジナル商品10品を展開する。

「やみつきチャレンジ」では10品が登場

物価高が続く今、日常の食事には「価格」だけでなく、「価格以上の満足感」や「また食べたくなるおいしさ」、「ちょっとした楽しさ」を求める声が高まっている。そんな中、2025年5月にブランド20周年記念復刻商品「悪魔のおにぎり」が販売。価格や味わいなどが多くの購入者に支持されたという。

こうした背景を踏まえ、ローソンストア100では、「悪魔のおにぎり」を筆頭に、“一度食べたら止まらない”商品を集めた「やみつきチャレンジ」が企画された。

〈『やみつきチャレンジ』オリジナル商品〉

【悪魔のおにぎり】

本体価格 167円

めんつゆで炊き込んだ米に、天かす・青ねぎ・青のりを合わせた、シンプルながらも後を引く味わいのおにぎり。だしの旨みと、天かすのコクが重なり、“やみつき感”のある一品。

悪魔のおにぎり

【悪魔のパスタ 旨辛トマトガーリックソース】

本体価格430円

にんにくの風味とトマトソースが絡み合い、濃厚で“悪魔的”な味わいに仕上げた。ガーリックの香ばしさとピリッとした辛みを効かせた、トマトガーリックソースのパスタ。

悪魔のパスタ 旨辛トマトガーリックソース

【やみつき悪魔の焼きそばパン】

本体価格135円

醤油焼きそばのたれとめんつゆで炒めた焼きそばをロールパンでサンド。天かす、あおさ、めんつゆ、マヨネーズを混ぜてトッピングした焼きそばパン。

やみつき悪魔の焼きそばパン

【やみつき焼そば】

本体価格 300円

“悪魔のおにぎり”の味わいを焼そばで再現した一品。めんつゆ味の焼そばに、天かすとあおさをトッピング。

やみつき焼そば

【明太チーズソースのガーリックオムライス】

本体価格 430円

にんにくのコク、チーズのまろやかさ、明太子の塩味が重なり、満足感の高いやみつきメニュー。ガーリックの香りを効かせたライスに玉子焼きをのせ、チーズソースとからし明太子をトッピング。

明太チーズソースのガーリックオムライス

【ガーリックトーストサンド】

本体価格 税込360円

ガーリックバターを染み込ませたトースト。モツァレラチーズのホワイトソース和えと、ハム・スライスチーズ･フライドガーリックをサンド。ひと口かじると広がるにんにくの香ばしさとコクが広がる。

ガーリックトーストサンド

【愛する紅しょうがパン】

本体価格 140円

紅しょうがの辛みとマヨネーズのまろやかさがクセになるパン。

愛する紅しょうがパン

【もっちり食感！黒糖蒸しパン】

本体価格 127円

もっちりとした食感が特長の黒糖蒸しパン。黒糖の甘さと独特の弾力がクセになる。

もっちり食感！黒糖蒸しパン

【ザクザクデニッシュ】

本体価格 127円

表面にトッピングしたザラメのザクザク食感が特徴のデニッシュ。

ザクザクデニッシュ

【ホイップで食べるシフォンケーキ】

本体価格 279円

ふんわり軽いシフォンケーキに、ホイップクリームを絞った。ホイップ好きにはおすすめのスイーツ。

ホイップで食べるシフォンケーキ

※記載の価格・規格はリリース時のもの

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しない

※記載の税込価格は軽減税率に準じる。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用される

※エリア、店舗によって品揃えが異なる

※画像はすべてイメージ

※エリアによって仕様が異なる場合がある