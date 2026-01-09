職場で配りたい「山梨県のお土産」ランキング！ 2位「桔梗信玄棒」を抑えた1位は？【2025年調査】
一気に冷え込みが厳しくなるこの季節、温かい飲み物と一緒に楽しめるお菓子は冬の差し入れとして最適です。デスクでも片手で食べやすく、出張や旅行の「お福分け」にぴったりな品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「山梨県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「見た目も華やかで味も美味しく、職場で配ると話題になりやすいと思いました」（40代男性／北海道）、「信玄餅はたべにくいけどこれは食べやすいから」（30代女性／東京都）、「実家に帰る時にこれを毎回買っているから」（20代男性／山梨県）といった声が集まりました。
回答者からは「信玄餅は誰に渡しても喜ばれ、食べ方を議論して楽しんでもらえます」（30代女性／岡山県）、「有名でみんな好きだと思うのでお土産で良くもらうし自分も渡します」（40代女性／群馬県）、「大容量も売っているし、見て一瞬でお土産と分かる」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「山梨県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：桔梗信玄棒（桔梗屋）／34票2位に選ばれたのは、山梨県の代表的な銘菓「桔梗信玄餅」をイメージしたスティック状の和菓子「桔梗信玄棒」です。黒蜜ときな粉の風味を活かしつつ、手を汚さずに手軽に食べられる形状が、職場での配布に最適と評価されました。個包装で分けやすく、信玄餅の味わいを手軽に楽しめる点が人気を集めた理由と考えられます。山梨観光の定番土産をアレンジした一品です。
回答者からは「見た目も華やかで味も美味しく、職場で配ると話題になりやすいと思いました」（40代男性／北海道）、「信玄餅はたべにくいけどこれは食べやすいから」（30代女性／東京都）、「実家に帰る時にこれを毎回買っているから」（20代男性／山梨県）といった声が集まりました。
1位：桔梗信玄餅（桔梗屋）／74票山梨県のお土産として圧倒的な知名度と人気を誇る「桔梗信玄餅」が1位に輝きました。きな粉をまぶしたやわらかいお餅に、特製の黒蜜をかけていただく素朴で上品な味わいは、幅広い年代に愛されています。風呂敷包みで高級感があり、山梨土産の決定版として職場で配るお土産に選ばれました。自分で黒蜜をかけるスタイルも、話題性があります。
回答者からは「信玄餅は誰に渡しても喜ばれ、食べ方を議論して楽しんでもらえます」（30代女性／岡山県）、「有名でみんな好きだと思うのでお土産で良くもらうし自分も渡します」（40代女性／群馬県）、「大容量も売っているし、見て一瞬でお土産と分かる」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)