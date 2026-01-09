取手シニア・石崎学監督が推奨…悪癖を矯正する“ボール踏みスイング“

バッティングフォームが安定しない、体が突っ込んでしまう――。小学生の指導現場でよく見られる光景だ。中学硬式野球で5度の全国優勝を誇る「取手リトルシニア」の石崎学監督が、入団当初の選手たちに共通する「悪癖」を指摘。改善策として、ボールを踏んでスイングする練習を推奨している。

小学生に多いのが、スイングの際に前の足（右打者なら左足）が早い段階で突っ張ってしまう動きだ。まだ筋力が弱いため、「関節をロックしたたほうが楽」と感じてしまうことが原因の1つだという。前膝が伸びきってしまうと、頭が突っ込みやすくなる。そうすると、軸足を必要以上に回してバランスを取ろうとする。スイングは極端なアウトサイドイン軌道になり、力強い打球は生まれない。

改善策として取手シニアが取り入れているのが、ボールを使ったドリル。前の足のかかと部分でボールを踏み、膝を伸ばせない不安定な状況を作ってバットを振る。膝に力が入らない状態を維持することで、股関節やお尻の筋肉でパワーを受け止める感覚が身に付く。

また、「後ろに残す」を意識するあまり、スイングの際に体重移動ができず重心が軸足に残ったままの選手もいる。この場合は、軸足のかかとでボールを踏んでスイングする。振った後も「かかとがボールから離れないような状態」を保つことで適正な体重移動の感覚を掴め、軸足が過度に回る動きも防ぐことができる。

こうした癖がある選手は、普段のティー打撃などでもボールを踏んだ状態で行うという。まずはボールを踏んで打ち、次に外して打つ。これを繰り返して「同じように振れているか」確認する。ボール1球でできるシンプルなドリルだが、反復することで悪癖は解消されていくはずだ。（First-Pitch編集部）