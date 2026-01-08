2026年1月、女性YouTuberのあいりが自身のYouTubeチャンネルを更新。『エバラ食品』の福袋を開封する様子を投稿した。

参考：【写真】「すごいこれ」「絶対美味しい」あいりが紹介した「エバラ食品の福袋」

あいりは40代YouTuberとして活躍しており、3歳の息子との生活や、購入品紹介、Vlogなど幅広く発信しているクリエイターである。福袋企画も定評があり、今年も数々の福袋を紹介している。

今回は『エバラランドユーザーが選んだ！おいしい福袋2026』の福袋（税込3996円）を紹介していくことに。本商品にはエバラユーザーが選んだ人気商品総額約6000 円（税込）の商品が入っているようで、「絶対美味しいですよね」とあいりも楽しみな様子を見せた。

最初に紹介したのは、『e-Basic 豚骨ラーメンスープ』。あいりは「嬉しいですね」と感想を述べ、自宅でラーメンを作るときに使用するとコメントをした。続いては『タコミートソース』を紹介。「料理の幅が広がりますね」と、初めて知ったアイテムに反応を示した。

その後はカレーフレークや万能だしなどを紹介し、最後は『黄金の味 贅沢林檎』を紹介。「すごいこれ」「絶対美味しい」と使うのを楽しみにする様子を見せた。サイズ感についても「使いきれそう」と感じたようで、「うわーすごい」と終始感激した様子だ。

今回の動画に視聴者からは「福袋のプロだわ～」「これは買いかも！」「隠れた名品」といった声が集まった。

（文＝向原康太）