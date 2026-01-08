「雪肌精」の日やけ止めがアップデート！　汗や水を味方にする“タフ膜UV”に

コーセーは2026年2月16日、同社のグローバルスキンケアブランド「雪肌精」より、汗や水を味方にUV膜を強くする新たな成分を採用した「雪肌精 スキンケア UV エッセンス ジェル N」と「雪肌精 スキンケア UV エッセンス ミルク N」（2品目2品種、ノープリントプライス）を発売します。

紫外線が肌あれやシミ、シワの原因となるだけでなく、“パフォーマンス低下”の一因であることにも着目。これまで好評を得ている高い紫外線防止効果と心地よい使用感などはそのままに、美容成分や香りをアップデートし、さらに進化を遂げました。

■「雪肌精」の日やけ止めがアップデートして登場！

Point 1.汗や水を味方に、UV膜を強くする「抱水シールド成分」を採用

汗や水に反応し、水分を抱え込むことで、UV防御膜を強化する「抱水シールド成分」を採用。強力な紫外線から肌をしっかり守ります。

さらに、スーパーウォータープルーフで真夏のレジャーシーンでも快適に使えます。また、高い紫外線防止効果がありながら、普段お使いの洗顔料やボディソープで落とせる手軽さの両立を叶えました。

Point 2.活力感を引き出す香りと紫外線ケアで日常をアクティブに

近年では、運動時に紫外線対策をすることで疲労を軽減し、運動パフォーマンスの向上に繋げられる可能性があることが広く知られるようになり、年齢や性別を問わず、年間を通じて紫外線対策をする人が増加しています。

アップデートして登場するスキンケアUV2品は、高い紫外線防止効果に加え、ナチュラルフローラルのさわやかで清涼感のある香りが気分まで軽やかにととのえます。

Point 3.厳選された植物由来の美容成分配合

国産ハトムギエキス、ハトムギ発酵エキス、ハトムギ水の3種のハトムギなどの美容成分に加え、クエン酸などの有機酸を含む梅酢エキスを新配合。厳選された和漢植物由来の成分が肌にうるおいを与え、透明感のある素肌へ導きます。

■好みの感触や使用シーンに合わせて選べる2タイプ

◇雪肌精 スキンケア U V エッセンス ジェル N

みずみずしさを極めた、ストレス感ゼロのジェルタイプ「雪肌精 スキンケア UV エッセンス ジェル N」

90g SPF50＋/PA+++＋

UV耐水性 ★★

水分を抱えこむ機能を持つうるぱしゃポリマーを採用。うるおいが長時間持続するジェルタイプ。べたつきや負担感のない薄膜がのび広がり、みずみずしく肌を紫外線から守ります。また、透明感パウダー配合により、ぬった直後から明るく透き通るような印象を叶えます。

＜配合成分＞

和漢植物エキス：3種のハトムギ（薏苡仁）〔国産ハトムギエキス・ハトムギ発酵エキス・ハトムギ水〕／トウキ（当帰）エキス／メロスリア（白蘞）エキス／テンニンカ（天人花）エキス／藍エキス

梅酢エキス／ビタミンE／スクワラン（うるおい美容成分）

和漢ミネラル（素肌保護）／透明感パウダー

※抱水シールド成分はベントナイト、ハトムギ発酵エキスはサッカロミセス／ハトムギ種子発酵液、梅酢エキスはウメ果実エキス、ビタミンE はトコフェロール、和漢ミネラルはマイカ、透明感パウダーは合成フルオロフロゴバイトです。

◇雪肌精 スキンケア U V エッセンス ミルク N

しなやかにフィットし、さらさらエアリーなミルクタイプ「雪肌精 スキンケア UV エッセンス ミルク N」

60g SPF50＋/PA+++＋

UV耐水性 ★★

軽やかに溶け込むオイルを採用。肌にすっとなじむミルクタイプ。つけていることを忘れるほど薄くてしなやかな膜で、紫外線からしっかり肌を守ります。また、ストレッチヴェールにより、スポーツやレジャーなど動きの多いシーンでもヨレにくくしなやかにフィットします。

＜配合成分＞

和漢植物エキス：3種のハトムギ（薏苡仁）〔国産ハトムギエキス・ハトムギ発酵エキス・ハトムギ水〕／トウキ（当帰）エキス／メロスリア（白蘞）エキス／テンニンカ（天人花）エキス／藍エキス

梅酢エキス／ビタミンE／スクワラン（うるおい美容成分）

和漢ミネラル（素肌保護）／ストレッチヴェールポリマー

※抱水シールド成分はベントナイト、ハトムギ発酵エキスはサッカロミセス／ハトムギ種子発酵液、梅酢エキスはウメ果実エキス、ビタミンE はトコフェロール、和漢ミネラルはマイカ、ストレッチヴェールポリマーはポリメチルシルセスキオキサンです。

■商品概要

2026年2月16日 発売

・「雪肌精 スキンケア UV エッセンス ジェル N」

・「雪肌精 スキンケア UV エッセンス ミルク N」

※ノープリントプライス

