【不動産購入】シニア世代は戸建てから “駅近” マンションへ買い替え増加？！プロが教える注意点とおすすめ駅3選
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「庭の草むしりが追いつかない」「階段の上り下りが辛くなってきた」。そんな悩みを抱えるシニア世代の間で、長年住み慣れた戸建てを手放し、管理の行き届いた「駅近マンション」へ住み替える動きが加速しています。
しかし、現役世代のマンション選びと、シニア世代のマンション選びは似て非なるものです。
今回は、らくだ不動産株式会社のエージェント益山真さんと、同社のエージェント村田さんが、シニア世代が後悔しないための「マンション選びの3つの条件」と、プロが推奨する「おすすめの駅3選」を徹底解説します。
◾️シニアがチェックすべき「3つの条件」
通勤利便性を最優先する現役世代とは異なり、シニア世代の物件探しには独特のポイントがあります。村田さんは以下の3点を挙げます。
1. スーパーが「敷地内」または「極近」にあるか
「駅近」であることは重要ですが、それ以上に重要なのが「日常の買い物のしやすさ」です。
「マンションの1階にスーパーが入っている、あるいは隣にあるような物件がベストです。あまり移動しなくても生活が完結する環境は、長く住む上で非常に重要になります」（村田さん）
2. 室内・敷地内が「フラット」であるか
将来的に車椅子生活になる可能性も考慮し、段差のないバリアフリー設計であることは必須条件です。
3. 「車寄せ」があるか
意外と見落としがちなのが、タクシーや送迎車がエントランスのすぐ近くまで入れる「車寄せ」の有無です。
「雨の日や足腰が弱った際、タクシーを降りてからマンションの入り口まで長く歩かなくて済む設計は、シニアにとって大きなメリットになります」（村田さん）
◾️「急行停車駅」にこだわる必要はない？
物件探しで陥りがちなのが、「急行や特急が止まる駅＝良い駅」という思い込みです。しかし、毎日通勤するわけではないシニア世代にとって、それは必ずしも正解ではありません。
「主要駅の隣にある『各駅停車しか止まらない駅』こそが狙い目です。主要駅周辺は開発が進みすぎて価格が高騰していますが、一駅ずらすだけで価格が抑えられ、かつスーパーや病院などの生活インフラが整った『住みやすい街』が見つかることが多いのです」（益山さん）
◾️プロが選ぶ！シニアにおすすめの「駅3選」
では、具体的にどの駅がおすすめなのでしょうか。お二人が挙げたのは以下の3つのエリアです。
① 所沢駅（西武線）
「駅周辺の再開発が進み、都心に出なくても何でも揃う街です。都内よりも価格が抑えられつつ、平坦な道が多く、生活利便性が非常に高いのが特徴です」（村田さん）
② 国領駅（京王線）
「特急停車駅である調布駅の隣駅です。調布駅周辺は価格が高いですが、国領は比較的落ち着いた相場で、かつ調布までも平坦な道を歩いて行ける距離感。駅前にはスーパーや病院も充実しており、コストパフォーマンスが抜群です」（益山さん）
③ 花小金井駅（西武新宿線）
「駅徒歩1分～数分圏内にマンションが多く存在し、スーパー（西友など）も駅前に揃っています。平坦な地形であり、バス便も充実しているため、移動のストレスが少ないエリアです」（村田さん）
◾️「戸建て」と「マンション」は管理の考え方が違う
最後に益山さんは、戸建てからマンションへ住み替える際のマインドセットについてアドバイスします。
「戸建ては自分で管理する必要がありますが、マンションは管理費・修繕積立金を払って『管理を委託する』という考え方です。特に築年数が古い旧耐震基準のマンションなどは、水漏れリスクや将来的な売却のしにくさも考慮する必要があります。目先の価格だけでなく、管理状態や築年数もしっかり見極めることが、終の住処選びには不可欠です」
【まとめ】
「庭の手入れから解放されたい」「セキュリティのしっかりした家に住みたい」。そんなシニア世代の願いを叶えるマンションへの住み替えですが、成功の鍵は「現役時代の物差しを捨てること」にあります。
通勤の便利さよりも、スーパーまでの距離やタクシーの乗りやすさを。ブランド駅よりも、実利の取れる各駅停車の駅を。
らくだ不動産株式会社では、シニア世代特有のライフスタイルに合わせた物件提案や、戸建てからの住み替えサポートを行っています。「今の家が広すぎて管理が大変」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
YouTubeの動画内容
