この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「日跨ぎクエストが消えた？選択制クエスト廃止が大きな影響か」と題した動画を公開。フードデリバリーサービスUber Eatsにおいて、一部の配達員に「日跨ぎクエスト（インセンティブ報酬）」が届かなくなっている問題が発生していることを報告した。



動画によると、今週に入ってから「日跨ぎクエストが出ない」という声が配達員の間で相次いでいるという。レクター氏は、この問題が、これまで一部の配達員を対象に試験的に導入されていた「選択制クエスト」の対象者を中心に発生していると指摘した。



この背景には、選択制クエスト自体の廃止が影響している可能性がある。動画では、サポートセンターからの回答とされる「恐縮でございますが、選択制クエストは廃止されました」との文面が紹介されており、システム変更があったことが示唆されている。レクター氏自身は選択制クエストの対象外であったため、通常通りクエストを受け取っていることも、この仮説を裏付けている。



一方で、選択制クエストの試験運用が開始された際に送付されたメールには、試験運用が終了すると「対象の方には通常の週次日跨ぎクエストが届くようになります」と記載されていた。しかし、これが即座に適用されるとは明記されていなかったため、システムの移行期間中にクエストが配信されない空白期間が生じている可能性も考えられる。



レクター氏は、Uber Eatsのクエストシステムには「謎クエスト」や「雨クエスト」などがランダムに配信される理不尽さがあると以前から指摘。今回の件も、配達員の収入に直結する重要なインセンティブが何のアナウンスもなく変更・停止された形となり、配達員の間に混乱が広がっている。