かつて1日に「800人以上」が来店したラーメン店に“新作”登場　スープは「10時間以上」炊き上げる

姫路濃厚豚骨ラーメン専門店「ラー麺ずんどう屋」は、2026年1月13日（火）から期間限定で、新商品「濃厚豚骨Evolution（エボリューション）」の販売を開始する。

2002年4月4日、兵庫県にある城下町・姫路市で誕生した「ラー麺ずんどう屋」。現在、国内108店舗、中国・上海に5店舗を展開している（2026年1月6日時点）。一日で最大800人以上が来店することもあるなど、連日多くの利用客が訪れている。

今回登場する「濃厚豚骨Evolution」は、ずんどう屋の定番である濃厚豚骨スープを進化させた“超”濃厚豚骨ラーメン。従来のスープと比べ、濃厚さと豚の旨みをより強く感じられるように仕上げた一杯。麺は細麺とちぢれ麺の2種類を用意しており、好みに応じて選択できる。同店では、ライスと合わせた食べ方も提案している。

また、看板商品である「味玉らーめん」は、同じ濃厚豚骨ながらクセのないシルキーな口当たりが特長。新作との食べ比べも可能だ。

同店では、10時間以上かけて炊き上げる濃厚豚骨スープや自家製麺、店舗仕込みの半熟味玉、とろ旨チャーシューなど、素材と製法へのこだわりを強みとしている。店内は「MATSURI」をテーマに、活気ある空間づくりを大切にしているという。

豚骨スープは10時間以上かけて炊き上げるという

〈商品概要〉

■商品名称

『濃厚豚骨Evolution』

■販売期間

2026年1月13日（火）〜3月中旬頃

■販売店舗

全国の「ラー麺ずんどう屋」

店内の空間テーマは「MATSURI」。地元に愛される日本の祭りのようなグルーブ感を大切にしている

■販売価格(税込)

『濃厚豚骨Evolution』1,200円

『濃厚豚骨Evolution味玉』1,320円

※＋90円で大盛可

※背脂は選択不可

※麺は「細麺」または「ちぢれ麺」

※替玉可能

※心斎橋店、梅田東通り店、梅田堂山店、宗右衛門町店、道頓堀店、神戸三宮、羽田第1ターミナル店、総本店での販売はない、総本店では『濃厚豚骨Revolution（レボリューション）』を販売している