米ホワイトハウスがベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を逮捕した後、公式SNSにトランプ大統領の写真と共に「FAFO」という言葉を掲示した。この写真は昨年トランプ大統領が訪韓して中国の習近平国家主席と会談した日、釜山金海（キムヘ）国際空港で撮影されたものであることが確認され、その背景にも関心が集まっている。

ホワイトハウスはマドゥロ逮捕作戦が行われた3日（現地時間）、公式X（旧ツイッター）とインスタグラムにトランプ大統領が決然とした表情で階段を上る姿の白黒写真を載せ、「これ以上ゲームはない。FAFO」という言葉を付け加えた。FAFOは「F＊＊k Around and Find Out」の略字で、米国の俗語では「ふざけたまねをすると痛いめにあう」という警告性の表現だ。

この写真は2024年10月30日にトランプ大統領がアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を契機に訪韓し、習近平主席と会談するために金海（キムヘ）空港空軍基地に到着した当時に撮影されたものだ。原本の写真は、ホワイトハウスのホームページと公式写真共有チャンネルに「トランプ大統領が習近平主席との2国間会談に出席した」という説明と共に公開されたもので、今回のSNS掲示物はこれを利用して編集したとみられる。

ホワイトハウスがマドゥロ大統領逮捕の直後、中国最高指導者と会談した日の写真を選択した点をめぐり、外交的メッセージが込められているのではという解釈も出ている。マドゥロ逮捕作戦の主な目標の一つとして、ベネズエラを含む中南米地域で中国とロシアの影響力拡大を遮断しようという意図が言及されているからだ。ベネズエラは世界最大の原油埋蔵国であり、米国の制裁の中で生産された原油相当量を中国に輸出してきた。FAFOという表現はトランプ政権の高官が公開的な席で繰り返し使用してきた用語でもある。昨年9月、ヘグセス国防相はバージニア州クワンティコ海兵隊基地で演説し、「敵が愚かに挑戦すればFAFOを見せる」と述べた。

米国は3日、「確固たる決意」と命名された作戦を通じて、ベネズエラの首都カラカスにあるマドゥロ大統領の隠れ家を急襲して夫人と共に逮捕し、米ニューヨークに移送した。マドゥロ大統領は麻薬カルテルと共謀して麻薬を米国に密搬入した容疑などで起訴され、現在はニューヨーク・ブルックリンのメトロポリタン拘置所に収監中だ。

トランプ大統領は逮捕当日の記者会見で「適切な権力移譲が実現するまで米国がベネズエラを統治する」とし「西半球で米国の支配力は二度と疑問視されないはず」と述べた。いわゆる「ドンロー・ドクトリン」と呼ばれるトランプ式中南米政策を再確認したのだ。

中国外務省はマドゥロ大統領逮捕の直後、直ちに釈放を要求して反発した。ただ、トランプ大統領は今回の事態が習近平主席との関係に影響を及ぼすのかという質問に対し「そのようには考えない」とし「我々は非常に良い関係を維持している」と明らかにした。