アダム エ ロぺが坂本龍一のドキュメンタリー4K上映を記念　テンカルチャーとのコラボグッズ発売

ジュンが手掛ける「アダム エ ロぺ（ADAM ET ROPÉ）」が、同グループ内のレーベル「テンカルチャー（10Culture）」と、音楽家・坂本龍一のドキュメンタリー映画「Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto」の4Kレストア版の公開を記念したオフィシャルコラボレーションアイテムを発売した。アダム エ ロぺや「モア サロン エ ロぺ（moi salon et ropé）」、ジュン公式オンラインショッピングストア「ジャドール ジュン オンライン（J’aDoRe JUN ONLINE）」、ポップアップなど限られた店舗で取り扱っている。

Tokyo Melody Ryuichi Sakamotoは坂本が1984年5月に4枚目のソロアルバム「音楽図鑑」を制作し始めた頃、東京で約1週間という短期間で撮影。完成後の1985年にはロッテルダム、ロカルノ、サンパウロなどの国際映画祭で上映、日本では同年6月に第1回東京国際映画祭で1度だけ上映され、“幻の作品”とされていた。

60分余りの本編には、坂本のインタビューやスタジオでのレコーディング風景、出演CM、YMOの「散開」コンサート、大島渚監督による名作「戦場のメリークリスマス」の印象的な場面に加え、自宅での連弾の様子など、貴重な映像が収められている。

コラボでは、スウェットプルオーバーが3種（各2色ずつ展開、各1万5400円）と、トートバッグ2種（各1万5400円）をラインナップ。スウェットプルオーバーのプリントは、メインヴィジュアルや劇中シーンの印象的なカットを採用した。また、トートバッグはデザインユニットのGOO CHOKI PARが手掛けたメインヴィジュアルと、作品のオフィシャルカナフォントを用いた両面デザインに加え、表現者としての世界観を象徴する独創的なメイクを施した坂本の顔写真のデザインを揃える。

■Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto 公開記念 POP UP 店舗

＜Tokyo Melody | Popup at WALL_alternative＞

・会場：WALL_alternative

・期間：2026年1月10日（土）〜1月18日（日）※会期中無休

・営業時間：16:00〜24:00

＜Tokyo Melody | Popup at 代官山蔦屋書店＞

・会場：代官山蔦屋書店１号館 1 階音楽フロア

・期間： 2026年1月13日（火）〜1月20日（火）



＜Tokyo Melody | Popup at 109・シネマズプレミアム新宿＞

・会場：109 シネマズプレミアム新宿スーベニアショップ「POST CREDIT」

・期間：2026年1月16日（金）〜