◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＹＥＡＲ ＤＡＳＨ！！」（５日、大田区総合体育館）観衆３５２３（満員）

新日本プロレスは５日、大田区総合体育館で「ＮＥＷ ＹＥＡＲ ＤＡＳＨ！！」を開催した。

第３試合の６人タッグマッチの試合後に「Ｈ．Ｏ．Ｔ」のＳＡＮＡＤＡが新日本プロレスからの離脱をほのめかした。

ＳＡＮＡＤＡは、金丸義信、高橋裕二郎と組み、ボルチン・オレッグ、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀と対戦。花道では、手にしたギターに「Ｇｏｏｄ Ｂｙｅ」のメッセージを貼り入場。試合は、裕二郎がボルチンに敗れ、バックステージに現れたＳＡＮＡＤＡは「俺は今日をもってこのリングを去るよ…旅に出るよ」と表明した。

ＳＡＮＡＤＡは、１９８８年１月２８日、新潟市生まれの３７歳。全日本プロレスに入門し０７年３月１３日にデビュー。１２年に世界タッグを獲得するなど活躍し、１３年１０月に武藤敬司が旗揚げしたＷＲＥＳＴＬＥ―１に移籍。米国マットでも活躍し１５年５月にＷＲＥＳＴＬＥ―１を退団。フリーとして海外で活動したが１６年４月に新日本プロレスへ参戦し内藤哲也率いる「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン」へ加入。リングネームを本名の真田聖也から「ＳＡＮＡＤＡ」に改めた。

２２年２月１９日に北海きたえーる大会で棚橋弘至からＩＷＧＰ ＵＳヘビー級王座を奪取。２３年４月８日、両国国技館大会でオカダ・カズチカを破りＩＷＧＰ世界ヘビー級王者に就くなどトップとして活躍。２５年４月５日の両国大会で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」に加入していた。