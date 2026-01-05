別れた後が怖いかも…「ストーカーになりやすい男」の特徴
男性のなかには、別れたときに女性をストーカーするタイプも存在します。
もしかすると、あなたの彼氏もストーカー気質があるかもしれません。
ではどんな男性がストーカーになりやすいのか？ここで４つの特徴をピックアップします。
｜すぐに嫉妬してしまう
どちらかというと、彼氏には嫉妬してほしいと思う方が多いでしょう。
そのほうが愛情の強さを、あなたも感じると思います。
しかし、嫉妬しやすい男性ほど実はストーカーになりやすい傾向があるのです。
なぜならあなたとの関係を、ずるずると引きずってしまうため。
｜しょっちゅう連絡をしてくる
いつもどれくらいの頻度で、彼氏から連絡が来ますか？
人によっては、頻繁に電話やLINEをしてくることもあるでしょう。
それだけあなたのことが好きだという証拠にもなりますが、あまりにも多い男性はストーカーになりやすいです。
こういう男性は、こちらの反応がちょっと遅くなっただけでも「なんで返事しないの？」「もしかして浮気してる？」のような指摘をしてきます。
｜自分に自信を持っていない
あまり恋愛経験がない男性は、自分に自信がない人も多いです。
つまり、いざ女性との恋愛に成功すると一生その女性といたい気持ちが強くなるでしょう。
なので別れ話をしてもなかなか受け止めてくれませんし、無理やり別れても永遠につきまとわれてしまう可能性があります。
｜行動を束縛してくる
男性から束縛された経験は、誰しもあるかもしれません。
ただ同じ束縛でも、相手のあらゆる行動を縛りつけようとしてくる男性もいます。
そんな男性は、いざ彼女から嫌われたり裏切られてしまうと許せない気持ちが強く出てきてしまうでしょう。
その結果ストーカーになったり、それ以上にひどい仕返しをあなたにしたりすることがあります。
もしあなたの彼氏もこのようなところがある場合は、すぐにでも距離を置いたほうがいいと断言します。
単純にストーカーをされるだけではなく、身の危険を感じるようなこともされてしまうかもしれません。
まだ彼氏がいない場合は、ぜひ参考にしながら慎重に相手を選んでほしいと思います。
▶【男性心理】好きすぎて取ってしまう男性の逆張り行動４選