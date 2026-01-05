¡Ö¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¤¢¤Ê¤¿¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£

¡Ö¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©

¡Ö¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ö¥³¥Í¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¥³¥Í¤Ï¡¢´Ø·¸¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Êª»ö¤ò¤¦¤Þ¤¯±¿¤Ö¤Î¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¿Æ¤·¤¤´Ø·¸¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£

°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä±ï¤Ë¤è¤ëºÎÍÑ¤Ï¡Ö¥³¥ÍºÎÍÑ¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö±ï¸ÎºÎÍÑ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡Ø³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥½¡¼¥·¥ó¥°¡Ù

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô