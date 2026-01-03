「お腹の子はすぐ堕ろしてくださいね」突然やってきた彼氏の祖母が取った行動【著者インタビュー】
【漫画】本編を読む
高校生の娘が妊娠…その時、あなただったらどうする？
そんなセンセーショナルなテーマを扱った『娘を妊娠させたのは誰ですか？』（たけみゆき/KADOKAWA）。真面目な夫と優しい娘とともに平穏で幸せな日々を送るさなえ。ある日、高校生の娘・春菜の妊娠が発覚する。相手は一年前から付き合っている彼氏・航太郎だという春菜。幾度か険悪な雰囲気になりながらも、双方の親たちの間では子どもは諦める方向にまとまる。しかしその時ふたりは――。
――航太郎の祖母が、突然春菜の家にやってくるシーンには驚きました。
たけみゆきさん（以下、たけ）：大人がみんな冷静でいい人ばかりだったので「現実は全員が全員、ものわかりよい大人ばかりなわけないよね」と担当編集さんと考えて生まれたキャラクターです。みんな結末に向かって理路整然と動きすぎていたので、ちょっと感情的に「愛する孫を陥れようとしている悪女がいる！」という感じで。
――こういう大人って実際にいますよね。
たけ：私の中の感情的に攻め立てる部分を拡大して描きました。本当はもっと過激は言葉を言わせようとしていたのですが、自粛した部分もあります（笑）。おばあちゃんがどうしてこうなってしまったのかは2巻で描いているので、ぜひ読んでみてください。
取材・文＝原智香