長澤まさみ、結婚報告の直筆文字に注目集まる「びびった」「完璧すぎるな」
俳優の長澤まさみ（38）が1月1日、映画監督・福永壮志氏（43）との結婚を発表した。東宝芸能の公式サイトに掲載され、直筆のコメントがネット上で話題になっている。
【画像】めっちゃキレイな美文字！長澤まさみ結婚報告の全文
東宝芸能は同日、「長澤まさみ 結婚のご報告」を掲載。「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、長澤まさみを何卒宜しくお願い申し上げます」とつづった。
長澤は「私事で大変恐縮ですが、 この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます。お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」とコメントを寄せ、直筆署名を添えた。
美文字にネット上では「長澤まさみさんめっちゃ字綺麗でびびった」「長澤まさみさんの結婚には元旦早々ビックリ！！それにしても、直筆サインが本当に綺麗ね。字も美しい長澤さん」「長澤まさみの字めっちゃ整ってる まぁ心も整っているのだろう おめでとうございます！」「長澤まさみの字があまりにも長澤まさみすぎる」「字が綺麗…長澤まさみって完璧すぎるな」などの声があがっている。
長澤は、1987年6月3日生まれ、静岡県出身。2000年に第5回「東宝シンデレラ」オーディション グランプリ受賞。その後、ドラマ・映画に多数出演。03年『ロボコン』で初主演、同作で第27回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。『世界の中心で、愛をさけぶ』で第28回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞・話題賞など数々の賞を受賞してきた。このほか、『涙そうそう』『モテキ』『海街diary』『コンフィデンスマンJPプリンセス編』『MOTHER マザー』など。
福永氏は、北海道出身。2003年に渡米、映像制作を学ぶ。ニューヨークを拠点に活動後、19年に東京に拠点を移し、初長編映画『リベリアの白い血』がベルリン国際映画祭のパノラマ部門に正式出品されるなど、注目を集めた。ドラマシリーズでは、『SHOGUN 将軍』の7話、『Tokyo Vice』S2の5話・6話、『12 12 12』（2026年公開予定）の5話・6話の監督を務める。
■長澤まさみ 報告全文
応援してくださっている皆様へ
私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます。
お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです。
長澤まさみ
【画像】めっちゃキレイな美文字！長澤まさみ結婚報告の全文
東宝芸能は同日、「長澤まさみ 結婚のご報告」を掲載。「この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます。突然の発表となり誠に恐縮ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、長澤まさみを何卒宜しくお願い申し上げます」とつづった。
美文字にネット上では「長澤まさみさんめっちゃ字綺麗でびびった」「長澤まさみさんの結婚には元旦早々ビックリ！！それにしても、直筆サインが本当に綺麗ね。字も美しい長澤さん」「長澤まさみの字めっちゃ整ってる まぁ心も整っているのだろう おめでとうございます！」「長澤まさみの字があまりにも長澤まさみすぎる」「字が綺麗…長澤まさみって完璧すぎるな」などの声があがっている。
長澤は、1987年6月3日生まれ、静岡県出身。2000年に第5回「東宝シンデレラ」オーディション グランプリ受賞。その後、ドラマ・映画に多数出演。03年『ロボコン』で初主演、同作で第27回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。『世界の中心で、愛をさけぶ』で第28回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞・話題賞など数々の賞を受賞してきた。このほか、『涙そうそう』『モテキ』『海街diary』『コンフィデンスマンJPプリンセス編』『MOTHER マザー』など。
福永氏は、北海道出身。2003年に渡米、映像制作を学ぶ。ニューヨークを拠点に活動後、19年に東京に拠点を移し、初長編映画『リベリアの白い血』がベルリン国際映画祭のパノラマ部門に正式出品されるなど、注目を集めた。ドラマシリーズでは、『SHOGUN 将軍』の7話、『Tokyo Vice』S2の5話・6話、『12 12 12』（2026年公開予定）の5話・6話の監督を務める。
■長澤まさみ 報告全文
応援してくださっている皆様へ
私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます。
お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです。
長澤まさみ