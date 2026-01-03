東京駅「東京ギフトパレット」の最新手土産ランキングベスト3　改札外のお土産購入におすすめ

八重洲北口すぐ、改札外でのお土産購入で訪れたいエリア「東京ギフトパレット」。新たな店や新商品が登場しています。ここでも味と“機能性”を考慮して3品をランキング。親族の集まりや職場でのばらまきに役立つはず！

ほろっと崩れるバターサブレでサンドされたクリームが軽やかで、ミルク感たっぷり。マスカルポーネチーズのコクがほんのり合わさったやさしい味にほっとする。

「ミルクコーヒー」は、コーヒーの苦味と香りが感じられる懐かしいコーヒー牛乳の味。「静岡抹茶クリーム」は、さすが産地だけあって抹茶が贅沢に使われていて超濃厚！

『あさぎり牛乳』リッチミルクサンド「ミルク」、「ミルクコーヒー」（各1個）400円、「静岡抹茶クリーム」（1個）410円

『あさぎり牛乳』＠東京ギフトパレット

牛乳屋さんのスイーツブランド。関東初の常設店として2025年11月オープン。定番の牛乳やプリン、クッキーなどの焼菓子を販売。

［店名］『あさぎり牛乳』

［電話］03-5860-3787

［営業時間］9時半〜20時半※土・日・祝は9時〜

［交通］八重洲北口から徒歩1分

【2位】新商品『アマンド東京』塩キャラメルのミルフィーユ（6個入）1350円

パイの焼菓子「ボン・ナポレオン」の東京駅限定新商品として2025年6月に登場。サクサクの繊細なパイ生地に、ホワイトチョコレートと香ばしいキャラメルを合わせたクリームをサンド。キリッと際立つ塩味とクリームの中に忍ばせたレモンピールの爽やかさでメリハリのある甘みがいい。

老舗＆個包装で迷ったときは間違いなし。

『アマンド東京』塩キャラメルのミルフィーユ（6個入）1350円

『アマンド東京』＠東京ギフトパレット

六本木の老舗喫茶店『アマンド』のナポレオンパイ専門店。看板商品の生ケーキ「ナポレオンパイ」や「リングシュー」も揃う。

［店名］『アマンド東京』

［電話］03-6665-7888

［営業時間］9時半〜20時半※土・日・祝は9時〜

［交通］八重洲北口から徒歩1分

紫色のバラをイメージしたというブルーベリーのサブレ。一見シンプルだが、カリッと弾けるような歯触りが軽やか。粉っぽさがないのは米粉を使っているからだとか。

色だけでなく香りも味も、ブルーベリーを想像以上にしっかり感じる。有機甜菜糖を使ったすっきりとした甘さも上品で、幅広い年齢層に喜ばれそう。

『ジェイ・ドゥ・セルクル』東京ロージアサブレ（1箱8個入）972円

『ジェイ・ドゥ・セルクル』＠東京ギフトパレット

神奈川県・あざみ野に本店があり、有機甜菜糖など体にやさしい食材を厳選している。お花をイメージした可憐な焼菓子が有名。

［店名］『ジェイ・ドゥ・セルクル』

［電話］03-6812-2103

［営業時間］9時半〜20時半※土・日・祝は9時〜

［交通］八重洲北口から徒歩1分

