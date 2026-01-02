池田エライザ「ハーフなんで、お年玉がみんなの半分しかなくて」日本の祖父母のみ

女優の池田エライザ（29歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「バナナサンド 元日SP」（TBS系）に出演。子どもの頃にもらったお年玉は「ハーフなんで、お年玉がみんなの半分しかなくて」と語った。



池田はこの日、1月16日スタートの連続ドラマ「DREAM STAGE」チームの一員として、番組に出演。番組MCのバナナマン・設楽統から「お年玉とかもらいました？」と質問を受ける。



これに池田は「ハーフなんで、半分外国の文化でお年玉がみんなの半分しかなくて。（外国の人は）くれない…そういうのがないから」と話し、「（日本の）じいちゃんばあちゃんしかくれなくて」と語った。