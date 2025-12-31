今田美桜、「あんぱん」撮影中に“1年間毎日”食べていた朝ご飯

女優の今田美桜（28歳）が、12月31日に公開されたNHKの公式YouTubeチャンネルの動画で、朝ドラ「あんぱん」を撮影中に食べていた朝ご飯について語った。



「紅白歌合戦」の司会を務めた綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナに、リハーサル前に食べた朝食について質問。今田は「ツナマヨおにぎりとゆで卵です。アンパンの撮影中も、1年間毎日朝ご飯をツナマヨおにぎりとゆで卵で。朝バタバタするから決めておかないと。買いすぎちゃうし、工夫してたらそうなりました」と答える。



有吉が「よく言われるでしょうけど、あんぱんじゃないんですね」と言うと、今田は笑いながら「そうですね。おにぎり」と語った。



なお、有吉も子供のお弁当の残りのおにぎり、綾瀬も「おにぎりとみかんとプロテイン」と朝は米派だったが、鈴木アナはパン派で「チーズトーストとコーヒーだった」と語った。