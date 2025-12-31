ÉÔ·Êµ¤¤Ç°Å±ÀÉº¤¦»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¡×¡¡ÊÆ²Û¤Î¾ï¼±¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤·¤¿·ÁÍÆ¤·¤¬¤¿¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿Í×°ø¤È¤Ï¡©¡¡µµÅÄÀ½²Û
¡¡1976Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿µµÅÄÀ½²Û¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼ÊÆ²Û¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¡×¡£
¡¡Åö»þ¡¢¼çÎ®¤È¤Ê¤ë·ø¾Æ¤¤Ç¾ßÌý¤ä±öÌ£¤ÎÊÆ²Û¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢ÍÎÉ÷¤Î´Å¤¤¤ª²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤Î¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢12·î8Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Îò¼Ë¡Ê¤ì¤¤·¤ã¡ËÄ¾µ±¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬ÉôÊÆ²Û¥¹¥Ê¥Ã¥¯Âè2¥°¥ë¡¼¥×¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö³«È¯Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢Âè1¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤ÇÉÔ·Êµ¤¤Ç°Å¤¤»þÂå¡£Åö»þ¤Î³«È¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ø¹¬¤»¡Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡Ë¤¬¤ªµÒÍÍ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¡Ê¥¿¡¼¥ó¡Ë¡Ù¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ³«È¯¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÎÉ÷¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢½¾Íè¤ÎÊÆ²Û¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ñ¥¦¥À¡¼¡×¤È¾Î¤¹¤ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Ï¡Ö·ÁÍÆ¤·¤¬¤¿¤¤¡¢´Å¤¤¤è¤¦¤Ê¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¿©¤Ù¤À¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ê´¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÊñÁõ·ÁÂÖ¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡³«È¯¼Ô¤¬¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¸ÄÊñÁõ¤«¤é¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤òÆÀ¤Æ¡¢µµÅÄÀ½²Û¤ÎÊÆ²Û¤Ç¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¡×¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÄÊñÁõ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊñÁõ¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë·Á¤¬ÃÂÀ¸¡£¼ê¤â±ø¤ì¤Å¤é¤¯¤Ê¤êÊ¬¤±¹ç¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Îµ¡Ç½À¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿·´ñÀ¤Î¤¿¤á¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Ç¯·î¤òÍ×¤·¤¿¡£
¡¡Îò¼Ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢»Ô¾ì¿»Æ©¤Ø¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢2004Ç¯¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤³¤È¤È2005Ç¯¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀ½Ë¡¤ÎÆ³Æþ¤òµó¤²¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Ý¥±¥Ã¥ÈÀ½Ë¡¤Ï¡¢À¸ÃÏ¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤È¾Î¤¹¤ë¹Â¤òÆþ¤ì¡¢À¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌÀÑ¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¤è¤êÀ¸ÃÏ¤ËÆþ¤ê¤³¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤ëÁ°¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¥¤¥ë¤ò¤«¤±¤Æ¥³¥¯¤È»Ý¤ß¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¸ÃÏ¤âÆÃ¼ì¤Ê¾Æ¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥½¥Õ¥È·Ï¤è¤ê¤â¼ã´³¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤Ä¤¯¤ª²Û»Ò¤¬50Ç¯¶á¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÆÈ¼«À¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯ÇäÅö½é¤«¤é¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ò»ý¤Ä30¡Ý40Âå¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤ÎÈë·í¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£