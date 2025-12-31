Ç¯±Û¤·¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ëÈ¯É½¡¡ÁíÀª76ÁÈ¤¬»²²Ã¡Ú¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë·ÇºÜ¡Û
¡¡TBS¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Î12·î31Æü¸á¸å11»þ45Ê¬¤«¤éÍâÄ«5»þ¤Þ¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤Î¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óFes.2025¢ª2026¡Ù¤ò5»þ´Ö15Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢²Î¾§¶Ê¤È¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ LOVE SONG Fes.¤âÄ¶¹ë²Ú¡ª¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡õBE:FIRST¤é½Ð±é¼Ô¤¿¤Á
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÁíÀª76ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢Ç¯±Û¤·¤«¤éÇ®¤¤¥é¥¤¥Ö¤òÅ¸³«¡£À¸ÊüÁ÷¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥µ¥ÖMC¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤EXIT¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡²Î¾§¶Ê¤È¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ªÇ¯±Û¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óFes.2025¢ª2026¡Ù¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Û
¢£¸á¸å11»þ45Ê¬¡Á
CUTIE STREET¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×
GENERATIONS¡ÖAGEHA¡×
DA PUMP¡ÖU.S.A.¡×
Ä¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×
T.M.Revolution¡ÖHOT LIMIT¡×
Æü¸þºä46¡Ö¥¥å¥ó¡×
FUNKY MONKEY B¦«BY¡ÇS¡Ö¤Á¤Ã¤Ý¤±¤ÊÍ¦µ¤¡×
MAX¡ÖTORA TORA TORA¡×
¢£¿¼Ìë0»þÂæ
¡ã2026 ¿·½Õ¥Ò¥Ã¥È¥½¥ó¥°¥á¥É¥ì¡¼¡ä
Kis-My-Ft2¡ÖEverybody Go¡×
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ö¤Ï¤¤¤è¤í¤³¤ó¤Ç¡×
Ý¯ºä46¡ÖUDAGAWA GENERATION¡×
SUPER BEAVER¡ÖÆÍÇË¸ý¡×
Travis Japan¡ÖJUST DANCE!¡×
»³²¼ÃÒµ×¡ÖÊú¤¤¤Æ¥»¥Ë¥ç¥ê¡¼¥¿¡×¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ß¡¼¥´¡×
Little Glee Monster¡ÖÀ¤³¦¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¾Ð¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡áLOVE¡ÖÄ¶ÆÃµÞÆ¨ÁöÃæ¡×¡Ö¤È¤¯¥Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×
ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×
SUPER BEAVER¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¡×
Ä¶ÆÃµÞ¡ÖNINE LIVES¡×
HANA¡ÖNON STOP¡×
Mrs. GREEN APPLE¡ã¥Õ¥§¡¼¥º3³«Ëë¡ª¥ß¥»¥¹SP¥á¥É¥ì¡¼¡ä
¡Ö²æ°©¿Í¡×¡Ö¥Ë¥å¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ë¡×
¢£¿¼Ìë1»þÂæ
¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡ÖSailor, Sail On¡×
&TEAM¡ÖBack to Life (Japanese ver.)¡×
Kis-My-Ft2¡Ö&Joy¡×
CANDY TUNE¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×
DA PUMP¡ÖFeelin¡Ç Good -It¡Çs PARADISE-¡×
À¾Àîµ®¶µ¡ÖHEROES¡×
FUNKY MONKEY B¦«BY¡ÇS¡ÖCome back home¡×
FRUITS ZIPPER¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×
M!LK¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×
»³²¼ÃÒµ×¡ÖThe Artist¡×
Little Glee Monster¡ÖFor Decades¡×
¡ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÜµ¤¤Ç¡ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É¡ä
s**t kingz¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¡ÊCANDY TUNE¡Ë¤ò¥À¥ó¥¹
¢£¿¼Ìë2»þÂæ
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ - On The Way¡×
IVE¡ÖBe Alright¡×
´äÅÄ¹äÅµ¡ÖCROWN¡×
¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ö¥Ô¥¯¥ë¥¹¡×
ÃæÅç·ò¿Í¡ÖIDOLIC¡×
ÇµÌÚºä46¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×
BE:FIRST¡Ö³¹Åô¡×
MAX¡ÖALDEBARAN¡×
»°±ºÂçÃÎ¡ÖHorizon Dreamer¡×
¡ã¿·½Õ¥À¥ó¥¹¥á¥É¥ì¡¼¡ä
INI¡ÖTrue Love¡×
THE RAMPAGE¡ÖBREAK IT DOWN¡×
GENERATIONS¡ÖPAINT¡×
s**t kingz¡Ö°¦¤¬Êò¤ì²Ì¤Æ¤ë¤Þ¤Ç feat. »°±ºÂçÃÎ, SKY-HI¡×
Travis Japan¡ÖWelcome To Our Show Tonight¡×
¡ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ËÜµ¤¤Ç¡ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É¡ä
THE JET BOY BANGERZ¡Ö²ø½Ã¡×¡Ê¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¡ÖIRIS OUT¡×¡ÊÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ë¤ò¥À¥ó¥¹
¢£¿¼Ìë2»þ¡Á3»þÂæ
¡ã2026 ¿·½Õ¤«¤ï¤¤¤¤¥á¥É¥ì¡¼¡ä
¥¤¥³¥Î¥¤¥¸¥ç¥¤¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Ç¡¼¥È¡×
CUTIE STREET¡Ö¤×¤ê¤¤å¤¤å¡×
Ý¯ºä46¡Ö²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×
Ä¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×
Çµ»ç¡Ö1000Æü´Ö¡×
Æü¸þºä46¡ÖÀÄ½Õ¤ÎÇÏ¡×
¢£¿¼Ìë3»þÂæ
¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ö°ø²Ì±þÊó¥¢¥ó¥Á¥Î¥ß¡¼¡×
TREASURE¡ÖPARADISE -JP Ver.-¡×
Hiromitsu Kitayama¡ÖNE:O era¡×
FANTASTICS¡ÖBFX¡×
BOYNEXTDOOR¡ÖCount To Love¡×
ME:I¡ÖMUSE¡×
ONE N¡Ç ONLY¡ÖGooey¡×
¡ã¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥á¥É¥ì¡¼¡ä
Aile The Shota¡ÖMemoria -self cover-¡×
Kvi Baba¡ÖFriends, Family & God¡Êfeat. G-k.i.d & KEIJU¡Ë¡×
THE JET BOY BANGERZ¡ÖSay Something¡×
STARGLOW¡ÖMoonchaser¡×
ROIROM¡ÖMy Princess¡×
¡ã2026 ¿·½Õ¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¡ä
A.B.C-Z¡ÖNO MORE YOU¡×
¿À¤Ï¥µ¥¤¥³¥í¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¡ÖThe Ssyba¡×
THE BEAT GARDEN¡ÖHappy Ender¡×
BREAKERZ¡ÖWE GO¡×
MAZZEL¡ÖOnly You¡×
µÜÌî¿¿¼é¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×
¢£¸áÁ°4»þÂæ
¡ã2026 ¿·½Õ¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¡ä
IMP.¡ÖKISS¡×
AiScReam¡Ö°¦¢§¥¹¥¯¥ê¡Á¥à¡ª¡×¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È
Aoen¡ÖMXMM¡×
NCT WISH¡ÖHello Mellow¡×
¥«¥á¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥¤¥à¡¦¥¦¡¼¥Ô¡¼¥Ñ¥¤¡ÖPUNKS¡×
ÀîºêÂëÌé¡ÖÛ£ËæBlue¡×
µ±³ð¡Öno games, no lies¡×
KEY TO LIT¡ÖÀÄ¤¤¥¤¥Ê¥º¥Þ¡×
CLASS SEVEN¡Ömiss you¡×
Juice=Juice¡ÖÀ¹¤ì¡ª¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì¡×
SWEET STEADY¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
Tani Yuuki¡Ö¤â¤·¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×
¤Ê¤¤´¤È¡ÖÃ»Ìë¡×
¥Ê¥Ê¥ò¥¢¥«¥ê¡ÖÌÀÆü¤Î»ä¤Ë¹¬¤¢¤ì¡×
BUDDiiS¡ÖDear¡×
¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥·¡¼¥¿¡Öbot¤Ð¤Ã¤«¡×
¥Þ¥ë¥·¥£¡ÖÎÙ¤Ç¡×
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç26¡Ö¤Æ¤« HAPPY¤ÎHAPPY¡ª¡×
