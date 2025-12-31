BoA¡¢ËÜÅö¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡ÄÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿SM¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌóËþÎ»Æü¡Ê12·î31Æü¡Ë¡¢µî½¢¤ËÃíÌÜ
BoA¤¬´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©BoA¤ËÀ°·Áµ¿ÏÇ
Ê£¿ô¤Î´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï12·î31Æü¡¢BoA¤ÈSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ê°Ê²¼¡¢SM¡Ë¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤¬ËÜÆü12·î31ÆüÉÕ¤ÇËþÎ»¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
2000Ç¯Âå½é´ü¡¢¡ØVALENTI¡Ù¡Ø¥á¥ê¥¯¥ê¡Ù¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿BoA¡£·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£Ç¯¤Ç25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Èà½÷¤Ï¶áÇ¯¡¢²Î¼ê°Ê³°¤Ë¤â½÷Í¥¡¢MC¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Î¿³ºº°÷¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊBoA¤ÏºòÇ¯4·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö»ä¤Î·ÀÌó¤Ï2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ë²Î¼êBoA¤È¤·¤ÆºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡ª¡ª¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Î°¦¤¹¤ëJumping¡ÊBoA¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÉÕ¤Þ¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï°úÂà¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ëÃËÀ¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥à¤ÈÅ¥¿ì¾õÂÖ¤ÇSNS¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ÎºÝ¡¢½÷À·Ý¿Í¥Ñ¥¯¡¦¥Ê¥ì¤Ø¤ÎÉî¿«¤È¤â¼è¤ì¤ëÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë7·î¤Ë¤ÏµÞÀ¹ü²õ»à¤ò¸øÉ½¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤½ÐÍè»ö¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¡Ö·ÀÌóËþÎ»Æü¡×¡£BoA¤ÈSM¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ºÆ·ÀÌó¤ÎÍÌµ¤ò´Þ¤á¤Æ¸ø¼°¤ÊÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þBoA ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1986Ç¯11·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¯¥©¥ó¡¦¥Ü¥¢¡£1998Ç¯¤Ë·»¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤ÇSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å2Ç¯´Ö¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤àËµ¤é¤ÇÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÎÆÃ·±¤â¹Ô¤¤¡¢2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØID; Peace B¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤ÏÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆüËÜÈÇ¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÆüËÜ¤Ø¿Ê½Ð¡£2002Ç¯¤Ë¤Ï¡ØListen to My Heart¡Ù¤Ç¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀ©¤·¡¢°ìÌö¿Íµ¤²Î¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£