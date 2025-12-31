¡Úº£½µ¤Ï¤³¤ì¤òÆÉ¤á¡ª ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÊÔ¡Û±ß½Ï¤Î¥·¡¼¥é¥Ã¥ÏÃ»ÊÔ½¸¡Ø¸á¸å¡Ù
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¹¥¤¤Ê¥·¡¼¥é¥Ã¥Ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥·¡¼¥é¥Ã¥Ï¤Î¿·ºî¡Ø¸á¸å¡Ù¡Ê¼ò´ó¿Ê°ìÌõ¡£ÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥é¥Ã¥Ï¤Ï1964Ç¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢·º»öÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢2009Ç¯¤ËÂè°ìÃ»ÊÓ½¸¡ØÈÈºá¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¿äÍýÊ¸¸Ë¡Ë¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿Í¤¬ÈÈ¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êºá¡¢¿´¤ÎÃæ¤ËÀø¤à°°Õ¤¬´é¤ò½Ð¤¹½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿Ï¢ºî¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤ÆÃ´Åö¤·¤¿»ö·ï¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤È¤â»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤ÏÂ¿¸À¸ì¤ËËÝÌõ¤µ¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÈÈºá¾®Àâ¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ËÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÃ»ÊÓ½¸¤äÏ¢ºî¡¢µº¶Ê¤Ê¤É¤òÃø¤ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼ò´ó¤Î¼ê¤ÇËÝÌõ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¸á¸å¡Ù¤ÎËÜ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë´©¹Ô¤Ï2022Ç¯¡¢¹Ö±é¤Ê¤É¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤·¤Æ¤Þ¤ï¤ëºî²È¡Ò»ä¡Ó¤¬³ÆÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎºÛ¤Ç¤¢¤ë¡£»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊ¹¤½ñ¤¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºî²È¤¬³ÆÃÏ¤Ç´¶¤¸¤¿°õ¾Ý¤ä¡¢¾®Àâ²È¤ä·Ý½Ñ²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î³Ð¤¨½ñ¤¤Ê¤É¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï»þ¤Ë¥Ê¥ÁÅÞÁ´¹ñÀÄ¾¯Ç¯»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥É¥¥¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥·¡¼¥é¥Ã¥Ï¤Ïºî¼Ô¤ÎÁÄÉã¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò´Þ¤á¤¿¼«¿È¤Î²áµî¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁÄ¹ñ¤ÎÉé¤ÎÎò»Ë¤È¸þ¤¹ç¤¦Êª¸ì¤È¤·¤Æ2011Ç¯¤Ë¡Ø¥³¥ê¡¼¥Ë»ö·ï¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¿äÍýÊ¸¸Ë¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¸á¸å¡Ù¤Ë¤â¡¢¡Ò»ä¡Ó¤¬Î¥º§¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤¿Êì¤È¡¢ÊÌ¤ì¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¸å¤Ë¹Ó¤ó¤ÀÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿Éã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¾Ï¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥é¥Ã¥Ï¤Ï2019Ç¯¤Ë¡ØàÝàê¤È±ìÁð¡Ù¡ÊÅìµþÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä±ìÁð¤Ï¤Ò¤È¤È¤¤ÎµÙ·Æ¤ÎÃæ¤ÇÓÏ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇÉâ¤«¤ó¤Ç¤¯¤ë¤â¤Î¤ò·Á¼°¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º½¸¤á¤¿¼«Í³¤Ê¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¤Î·Á¼°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¿ïÁÛ¤«¤éÁÏºî¤Þ¤Ç¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£Î¹¹Ôµ¤ÎÂÎºÛ¤ò»ý¤Ä¡Ø¸á¸å¡Ù¤Ï¤³¤Î¡ØàÝàê¤È±ìÁð¡Ù¤Ë¶á¤¤ºîÉÊ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ì¤ÐÁ´ÂÎ¤ò´Ó¤¯¼çÂê¤ÎÂ¸ºß¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ØÈÈºá¡Ù¡Øºá°¡Ù¡Ø·ºÈ³¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¿äÍýÊ¸¸Ë¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡¢ÈÈºá¾®Àâ¤ÎÏ¢ºîÃ»ÊÓ½¸¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£²áµî¤ËÇÝ¤Ã¤¿µ»Ë¡¤ò¶î»È¤·¤¿¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ëºî¼Ô¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤ÈÉ¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡Ò£³¡Ó¤Î¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¡Ò»ä¡Ó¤¬Åìµþ¤Ç¿·½É¶è¤Î¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥È¤ËÅê½É¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ò´ó¤Î¤¢¤È¤¬¤¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥é¥Ã¥Ï¤¬Åìµþ¤ÇÆ±¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤é¤·¤¤¡£¥Ó¥ë¡¦¥Þ¡¼¥ì¥¤¼ç±é¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¤³¤³¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥Ï¥¤¥¢¥Ã¥ÈÂ¦¤Î¼ê°ã¤¤¤Ë¤è¤ê¡Ò»ä¡Ó¤Ï¥¢¥ê¥¹¥ó¤È¤¤¤¦¥¢¥á¥ê¥«½÷À¤ÈÍ¼¿©¤ÇÆ±ÀÊ¤·¡¢Èà½÷¤Î·ëº§¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¹Ö±éÎ¹¹Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡Ò20¡Ó¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥°¤Ç¡Ö»ä¤Ï¥È¥à¤Î¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë½÷À¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¹Ô¤¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ò»ä¡Ó¤Ï¡¢¥È¥à¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½÷À¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤«¤º¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸å¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤ì¤¬22ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸»þÂå¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¾Á°¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ò£³¡Ó¤È¡Ò20¡Ó¤Ï²áµî¤Î²óÁÛ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï·ÚÎ¨¤ËÅù¹æ¤Ç·ë¤Ð¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¸å¼Ô¤Ï¼ã¤µ¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¶ò¹Ô¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¹µÁ¤ÎÈÈºáÊª¸ì¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬Á°¼Ô¤ÎÃæ¤ËÈÈºá¹Ô°Ù¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¸·Ì©¤Ë¸À¤¨¤ÐÎÑÍý¾å¤Î²á¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ë½ÎÏ¤òÈ¼¤¦¸å¼Ô¤ÈÆ±°ì»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¶Ú¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥·¡¼¥é¥Ã¥Ï¤¬Ï¢ºîÃ»ÊÓ½¸¤Ç¤è¤¯ÍÑ¤¤¤ë¼ê¤¬¡¢±£ÓÈ¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¶¦ÄÌ¤Î²¿¤«¤òÇ¦¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï»þ·×¤¬¤½¤ì¤ËÅö¤¿¤ë¡£»þ¤Î·Ð²á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ÷²½¤·¤Æ¤¤¤¯²¿¤«¡¢µÕ¤Ë¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤ËËº¤ì¤¬¤¿¤¤º¯À×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¡¢³Æ¾Ï¤Î½ö½Ò¤Ë¤Ï¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ø¸á¸å¡Ù¤È¤¤¤¦ÂêÌ¾¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ò26¡Ó¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£½ª¾Ï¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿Êý¤Ë¿·Á¯¤Ê»×¤¤¤Ç¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾Ê¤¯¤¬¡¢¿Í´Ö¤Ï¼«¿È¤ÎÍè¤·Êý¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¿¿¤Î°ÕÌ£¤Î¸ÉÆÈ¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿¿Íý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËá¤È´¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿°ìÊ¸¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¥¨¥Ô¥°¥é¥Õ¤È¤·¤Æ°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÁÆ¬¤Î¡Ò£±¡Ó¤Ç¤â¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Þ¥ó¡ØËâ¤Î»³¡ÙÃæ¤Î¡Ö¿Í´Ö¤ÏÁ±°Õ¤È°¦¾ð¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢»×¹Í¤ò»à¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¡Ò£±¡Ó¤Ç¤â¡Ö¸á¸å¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ºî¼Ô¤Î¿´¤òÇÁ¤¤³¤á¤ë¤Û¤É¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¿Í´Ö¤¬¡ÖÁ±°Õ¤È°¦¾ð¤ò¼º¡×¤Ã¤Æ¤¤¿²áÄø¡¢¸½Âå¤ò¹½À®¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿ï½ê¤Ç¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ò19¡Ó¤ÏÊ£¿ô¤ÎÀË½ÎÏ¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥ô¥§¥¤¡¦¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÎºÛÈ½¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¤Ç¡¢¸«³«¤£²¥Ú¡¼¥¸¤ÈÃ»¤¤¤¬¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ì¤ê¼ê¤Î½÷ÀºÛÈ½´±¤Î¸À¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¥ê¥È¥Þ¥¹»î¸³»æ¤Î¤è¤¦¤Ê°ì¾Ï¤À¡£
¡ØÈÈºá¡Ù¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥·¡¼¥é¥Ã¥Ï¤òÈÈºá¾®Àâºî²È¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤ËºÇ¤â¹¥¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ò16¡Ó¤Î¾Ï¤À¡£¡Ò»ä¡Ó¤Ï²áµî¤ËÃ»¤¤´Ö¤Ä¤¤¢¤¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¥á¥í¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ÎÁòµ·¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Í¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÀÎ¸ì¤ê¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊÓ¤ÎÈÈºá¾®Àâ¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¬ÎÌ¤âÂ¿¤¤¡£ËëÀÚ¤ì¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ç¡¢¡ØÈÈºá¡Ù½ê¼ý¤Î¡ÖÎÐ¡×¤Ê¤É¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¡£Ã»ÊÓºî²È¤È¤·¤Æ¤Î¥·¡¼¥é¥Ã¥Ï¤Ï·òºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ã»ÊÓ½¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤É¤³¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë½é¤á¤«¤é½çÈÖ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¼õ¤±»ß¤á¤ä¤¹¤¤»Å³Ý¤±¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ÏËÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤Î¼«Í³¤À¤í¤¦¡£¤¤¤«¤Ê¤ëÆÉ¤ßÊý¤ò¤·¤Æ¤â¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£±ß½Ï¤Î¥·¡¼¥é¥Ã¥Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¤¤Á¤Ð¤ó¹¥¤¤Ê°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¿ù¹¾¾¾Îø¡Ë