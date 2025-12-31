¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛÂçºå¶Í°þ¡¡WTB¥â¥ì¥Î¤Ç½éÀïÆÍÇË¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡×¿²Ë·¤ÇÎý½¬ÃÙ¹ï¡ÄÈ¿¾Ê¶»¤ËÁö¤Ã¤¿·è¤á¤¿
¡¡¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï¡¡Âçºå¶Í°þ61¡½3¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê2025Ç¯12·î30Æü¡¡²Ö±à¡Ë
¡¡È¿¾Ê¤Î»×¤¤¤â¶»¤Ë¡¢¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ÎÂçºå¶Í°þWTB¥â¥ì¥Î·ÐÎ÷¡Ê¤Ä¤Í¤¤è¡Ë¥¶¥ó¥À¡¼¤ÏÉ¬»à¤ËÁö¤Ã¤¿¡£7¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾17Ê¬¡¢ËÉ¸æÌÖ¤òÆÍÇË¤·¤¿SOÌð¼é¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤éÄÉÁö¡£²ÃÂ®¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ10¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¼«Ëý¤Î²÷Â¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥¤¥ó¥´¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÁ°¤Ë±¿¤Ö¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¡£ÀäÂÐ¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ1¡¢2Ç¯»þ¤Ë²Ö±à·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÂçÉñÂæ¡£ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë83¤ÎÂç·¿¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬1¥È¥é¥¤¤Ç°µ¾¡·à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡2³ØÇ¯¾å¤Î·»¡¦¸ùÇµ¡Ê¤³¤¦¤À¤¤¡Ë¥ì¥¤¥ó¤âÂçºå¶Í°þ½Ð¿È¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤ºÀ»ÃÏ¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ÂçºåÉÜÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢12·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤¿¡£¡ÖÃÙ¹ï¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£¿²Ë·¤ÇÎý½¬¤ËÃÙ¤ì¤ëÂç¼ºÂÖ¡£µþÅÔÉÜµ×À¤·´µ×¸æ»³Ä®¤«¤éÊÒÆ»1»þ´ÖÈ¾¤ò¤«¤±¤ÆÄÌ³Ø¤¹¤ë¿È¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£È¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¼¨¤¹¤Ù¤¯¡¢Êì¤Ë¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç´Ý´¢¤êÆ¬¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿½éÀï¡£ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âçºå¶Í°þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢7Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤¬¤«¤«¤ëº£Âç²ñ¡£¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÍ¥¾¡¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤ÂåNo¡¦1¤ÎWTB¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£Â´¶È¸å¤ÏÄëµþÂç¤Ë¿Ê³ØÍ½Äê¤ÎÇØÈÖ¹æ14¡£ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î²Ö±à¤Ç¡¢ÄºÅÀ¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£¡¡¡ÊÀ¾³¤¡¡¹¯Ê¿¡Ë
¡¡¡þ¥â¥ì¥Î·ÐÎ÷¥¶¥ó¥À¡¼¡Ê¤â¤ì¤Î¡¦¤Ä¤Í¤¤è¡¦¤¶¤ó¤À¡¼¡Ë2008Ç¯¡ÊÊ¿20¡Ë1·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Î17ºÐ¡£ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢4ºÐ¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤ò»Ï¤á¤ë¡£¾ëÍÛRS¡¢Æ£¿¹Ãæ¤ò·Ð¤ÆÂçºå¶Í°þ¤ËÆþ³Ø¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö6ÉÃ2¡£¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¹âËÜ¤È¤à¡ÊBRÅìµþ¡Ë¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë83¡¢85¥¥í¡£WTB¡£