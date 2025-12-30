Ë°¤¤¿¥Ë¥Ã¥È¤¬Éü³è¤¹¤ë¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¹¤®¤Ê¤¤¾þ¤êÊý¡×¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¥Ë¥Ã¥È¤È´é¤Þ¤ï¤ê¤Î¾þ¤êÊý
¥·¥å¥·¥å¡¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼ ¥ª¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ê¥í¥ó¥Ï¡¼¥Þ¥ó¡Ë¡¡Çò¥Ô¥¢¥¹¡ÊÊÒ¼ªÇä¤ê¡Ë¡¿MAYU¡Ê¥Þ¥æ ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡Ë¡¡¥Ë¥Ã¥È¡¿BATONER
¾þ¤ê¤âÇò¤Ç¡Ö¼Á´¶¤Î°Û¤Ê¤ëÇò¤ò¡×
¤¶¤Ã¤¯¤ê¥Ë¥Ã¥È ¡Ü Çò¤Î¥·¥å¥·¥å ¡Ü Çò¤Î¥Ô¥¢¥¹¡£É½¾ðË¤«¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ëÊÔ¤ß¤È¡¢¤Ì¤¯¤Ì¤¯¤È¤·¤¿ÁÇºà´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÇò¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢Æ±¥È¡¼¥ó¤Î¥Õ¡¼¥×¥Ô¥¢¥¹¤È¥·¥å¥·¥å¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡£
²ÄÎù¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¥¨¥Ã¥¸¥£¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤µ¤È¶¯¤µ¤Î¤É¤Á¤é¤â»ý¤ÄÇò¤À¤«¤é¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ¯¿§¤Î¥Ô¥¢¥¹¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢²£´é¤ò¤¤ê¤ê¤È°ú¤Äù¤á¤ë¡£
Èë·í¤Ï¤½¤Ç¤Î½Å¤ÍÊý¡Ö¼ê¸µ¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×
¥·¥ã¥Ä¤Î¤½¤Ç¸ý¤òÍð¤·¤Æ¹ÅÇÉ¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤Ë·ä¤Å¤¯¤ê
¥Ó¥Ã¥°¥·¥ã¥Ä¤òÃæ¤Ë»Å¹þ¤ß¡¢¤½¤Ç¸ý¤òÅ¬Åö¤Ë¤¯¤º¤¹¡£ÉôÊ¬Åª¤Ë¾þ¤êµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ë¥Ã¥È¤Î·ø¤µ¤òÅ¬ÅÙ¤Ë¤Û¤°¤»¤ë¡£Æ±¿§¤Ç¤½¤í¤¨¤Æ»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤ê¤è¤¯¡£
¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ËÊ¹¤¤¤¿¡ÖÅß¤Ë¤è¤¯»È¤¦¥Í¥¤¥ë¥«¥é¡¼¡×
¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥ô¥§¥ë¥Ë 007¡¡4,620±ß¡¿¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë
¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥¯¥ê¥¢¤ÊÇò
¥Ë¥Ã¥È¤Î¤½¤Ç¤«¤é½Ð¤ë»ØÀè¤ò¾þ¤ë¥Í¥¤¥ë¤â½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡£Â¿ºÌ¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÉþ¤ä¿§¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡£Â¿¿ô¤Î»£±Æ¤ò¤³¤Ê¤·Â³¤±¤ë¿Íµ¤¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤¬Íê¤ë¤¤¤Ä¤â¥á¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾ÉÊ¡£ ¡ÖÄÞ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿§¤¬¤Î¤ê¡¢¥Ñ¥¥Ã¤ÈÈ¯¿§¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤ËÞ¯Íî´¶¤â½Ð¤»¤ë¤«¤é¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤³¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡×¡Ê¥¹¥¬¥¿¥¯¥Þ¤µ¤ó¡¦¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡Ë
