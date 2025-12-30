¡ÚÂçÀãÂ®Êó¡ÛÂç¤ß¤½¤«¤ÏËÌ～ÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç·Ù²ü¤ò¡ªÇ¯ÌÀ¤±¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤Ø¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤Î¶²¤ì
µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡Ú¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡Û¾¾±ºÍª¿¿¡×¤Ç¡Ö¡ÚÂç¤ß¤½¤«¡ÛËÌ～ÅìÆüËÜÆüËÜ³¤Â¦¤ÏÂçÀã Ç¯ÌÀ¤±¤ÏÀ¾²ó¤ê¤Ç¶¯Îõ´¨µ¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£12·î31Æü¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ë¤«¤±¤ÆËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬À¾ÆüËÜÊýÌÌ¤ØÎ®¤ì¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¾¾±º»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ËÆî²¼¤¹¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ¡ÊJPCZ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈ¯Ã£¤·¤¿Àã±À¤ÎÂÓ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÃÏ°è¤Ç¹ßÀãÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾¾±º»á¤Ï¡ÖÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
31Æü18»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´ÖÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦»³±è¤¤¤Ç70¥»¥ó¥Á¤ËÃ£¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç40¥»¥ó¥Á¡¢ÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦Ê¿ÃÏ¤Ç¤â40¥»¥ó¥Á¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÇÂçÀã¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤â40¥»¥ó¥Á¤Î¹ßÀã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1·î2Æüº¢¤«¤éÀ¾²ó¤ê¤Ç¤µ¤é¤Ë¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤ÈÍ½Â¬¡£¾¾±º»á¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ¤Î´¨µ¤¤Ï·ë¹½¶¯¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹39ÅÙ°Ê²¼¤Î¥³¥¢¤ò»ý¤Ã¤¿´¨µ¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÂçÀã¤ÎÃæ¿´¥¨¥ê¥¢¤¬ÅìËÌ¤«¤éËÌÎ¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»³±¢¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£Áá´üÃí°Õ¾ðÊó¤Ç¤â¡¢31Æü¤«¤é1·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¡¢2Æü°Ê¹ß¤ÏËÌÎ¦¤«¤é»³±¢¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¤ß¤½¤«¤ÏËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÏËÌÎ¦¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£µ¢¾Ê¤äU¥¿ー¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤Î»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
Ç¯ÌÀ¤±¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1·î2Æüº¢¤«¤éÀ¾²ó¤ê¤Ç¤µ¤é¤Ë¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤ÈÍ½Â¬¡£¾¾±º»á¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ¤Î´¨µ¤¤Ï·ë¹½¶¯¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹39ÅÙ°Ê²¼¤Î¥³¥¢¤ò»ý¤Ã¤¿´¨µ¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÂçÀã¤ÎÃæ¿´¥¨¥ê¥¢¤¬ÅìËÌ¤«¤éËÌÎ¦¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»³±¢¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£Áá´üÃí°Õ¾ðÊó¤Ç¤â¡¢31Æü¤«¤é1·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¡¢2Æü°Ê¹ß¤ÏËÌÎ¦¤«¤é»³±¢¤Ë¤«¤±¤Æ·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
