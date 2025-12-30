食楽web

お正月のおせち料理に欠かせないのが「栗きんとん」。老若男女問わず、人気の高い一品ですよね。

栗が入っていること、鮮やかな黄金色をしていることから、「金運、勝負運を招く」と縁起物として重宝されてきました。お正月のスーパーなどでは高価な一品。お家でたくさん作って、縁起を担ぎたいものです。

自家製の栗きんとんは、余計な添加物も入らず、ほっくりとおいしい。

「日持ちさせるために甘めに仕上げますが、今回は甘いのが苦手な方でも食べれるような甘さ控えめの仕上がりにしました。ポイントを押さえればきれいな栗きんとんに仕上げることができます」（東京ソロごはん。のウェッティさん）

「栗きんとん」の作り方

材料

・さつまいも……約500g（正味300g）

・栗の甘露煮……8粒

・くちなしの実……1個

A

・みりん……大さじ2

・砂糖……大さじ2

・ゆで汁……80ml

・塩……少々

作り方

1．さつまいもの両端を3cmほど切り落とし、1．5cm幅の輪切りにしてすぐに水にさらす。

＜point！＞さつまいもの端はアクや筋が多いので使用しない。黒く変色するので切ったらすぐに水にさらす。

2．皮の内側の線から厚く皮をむき、水に5分さらして水気を切る。

＜point！＞皮の近くもアクや筋が多いので厚めに剥く。皮はきんぴらにしたり、揚げると良い。

3．くちなしの実をお茶パックに入れて麺棒などで叩いて軽く割る。

＜point！＞天然の着色料で一緒に煮るときれいな黄色に仕上がる。叩く時に調理器具に色がつかないようにペーパーやラップをすると安心。

4．鍋に2・3・かぶるくらいの水を入れ火にかける。沸いたら弱火にして10分～15分煮る。竹串がすっと入ればOK！

＜point！＞さつまいもが煮崩れないように弱火で煮る。

5．4をざるにあげ、鍋に戻す。ゆで汁は取っておき、フォークなどで潰す。

＜point！＞冷めるとつぶしにくいので熱いうちにつぶす。なめらかに仕上げたい場合は裏ごし器又はフードプロセッサーを使用すると良い。

6．5にAを加えて混ぜる。火にかけて沸いたら弱火にしてとろっとするまで練る。シロップを切った栗と塩を加えてさっと混ぜ合わせ、保存容器に入れ粗熱をとる。

＜point！＞冷めると固くなるので少し緩めに煮詰める。

ぜひ、手作りして家族に振舞ってください。

●料理家プロフィール

東京ソロごはん。

フードコーディネーター・ウエッティと、フォトグラファー・はしもっちゃん 2人によるフードクリエイターユニット。「ひとりごはんが楽しくなるお料理」を毎週金曜日18時YouTubeにて動画配信中！ YouTube Instagram tiktok