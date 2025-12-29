中国軍は29日、台湾を取り囲む形で軍事演習を始めました。中国軍が台湾周辺で軍事演習を行うのはことし4月以来となります。

29日朝、演習開始を宣言した中国軍はさっそく、その様子とする映像も公開しました。映像は入念に編集されていて、台湾側を心理的に追い込む狙いがあるとみられます。

中国軍などによりますと、演習は台湾を取り囲む形で29日から2日間実施され、すでに艦船や爆撃機、無人機などを使った攻撃の訓練を行ったということです。中国軍は実弾を使った訓練にも着手したとしていて、公開された映像には艦船から実弾を発射する様子も含まれています。中国側は「いつでも実戦に移行することができる能力を示した」としていて威嚇を強めています。

――このタイミングで演習に踏み切った狙いは？

アメリカや日本などを強くけん制する狙いがあるとみられます。今月、アメリカは台湾に対し過去最大規模となるおよそ1.7兆円の武器売却を承認しましたが、中国メディアは、今回の演習とアメリカの武器売却を絡めて「中国軍の鉄壁の前では無意味だ」と論評しました。

中国はまた、高市首相のいわゆる「台湾有事」をめぐる発言にも反発を続けているので、日米に対し台湾問題で一歩も引かない姿勢を誇示する狙いもありそうです。

一方、台湾側は「国際秩序への公然たる挑戦だ」と非難しました。