まとめ買いやストックに。飲料やお酒がAmazon初売りセールに登場予定【明日から】
Amazon「スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）9：00から7日（水）23：59まで開催されます。
今回は、事前に公開されているセール予定商品の中から、まとめ買いやストックにおすすめの飲料やお酒をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
→ Amazon「スマイルSALE 初売り」はこちら
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。
→ キャンペーンのエントリーはこちら
※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
今回は、事前に公開されているセール予定商品の中から、まとめ買いやストックにおすすめの飲料やお酒をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。
エナジードリンクの定番「レッドブル」
強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」
Amazonブランドでコスパ抜群。「富士山の天然水」
便利なラベルレス。災害用の備蓄にも◎「サントリー天然水」
サントリー天然水 ラベルレス 段ボール無しでお届け(エコフィルム包装) 2L×9本 南アルプス【Amazon.co.jp限定】 まとめ売り実施中
気になるお腹の脂肪を減らす「サントリー 烏龍茶」
お茶のあまみと旨みを楽しめる。キリン「生茶」
血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×24本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)
30品目の野菜350g分をぎゅっと濃縮「野菜一日これ一本」
淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい。「ネスカフェ ゴールドブレンド」
旨味あふれる、ふくよかなコクが楽しめる「サッポロ ヱビスビール」
丁寧に造り込んだ力強いコクと飲みごたえ「本麒麟 第3のビール」
糖質75％オフと満足感のある味わい。「金麦 糖質75%オフ」
カロリーゼロ・糖類ゼロのノンアルビール「あしたを想う オールフリー」
甘くなくて、こってりした食事にも◎「サントリー のんある晩酌レモンサワー」
その他のセール商品
【松屋】《松鷹や謹製》博多もつ鍋 3セット《5〜6人前》 ちゃんぽん麺 付き！【牛もつ/スープ/ちゃんぽん麺/鷹の爪/ガーリックフレーク】
