まとめ買いやストックに。飲料やお酒がAmazon初売りセールに登場予定【明日から】
Amazon「スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）9：00から7日（水）23：59まで開催されます。

今回は、事前に公開されているセール予定商品の中から、まとめ買いやストックにおすすめの飲料やお酒をご紹介。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

エナジードリンクの定番「レッドブル」


Red Bull

レッドブル エナジードリンク 355ml×24本

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

アサヒ飲料 ウィルキンソン タンサン 500ml×32本 [炭酸水]

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



Amazonブランドでコスパ抜群。「富士山の天然水」


by Amazon

by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



便利なラベルレス。災害用の備蓄にも◎「サントリー天然水」


天然水

サントリー天然水 ラベルレス 段ボール無しでお届け(エコフィルム包装) 2L×9本 南アルプス【Amazon.co.jp限定】 まとめ売り実施中

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



気になるお腹の脂肪を減らす「サントリー 烏龍茶」


サントリー烏龍茶

[機能性表示食品] サントリー 烏龍茶 ラベルレス お茶 ペットボトル 525ml×24本 まとめ売り実施中

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



お茶のあまみと旨みを楽しめる。キリン「生茶」


生茶

キリン 生茶 525ml 24本 お茶 緑茶 ペットボトル

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース


カゴメ トマトジュース

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×24本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



30品目の野菜350g分をぎゅっと濃縮「野菜一日これ一本」


野菜一日これ一本

カゴメ 野菜一日これ一本 200ml紙パック×24本(食物繊維 カリウム ビタミンA リコピン カルシウム)

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい。「ネスカフェ ゴールドブレンド」


Nescafe

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め 120g(60杯分),瓶,レギュラー ソリュブル コーヒー

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



旨味あふれる、ふくよかなコクが楽しめる「サッポロ ヱビスビール」


ヱビスビール

サッポロ ヱビスビール [ ビール 350ml×24本 ]

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



丁寧に造り込んだ力強いコクと飲みごたえ「本麒麟 第3のビール」


本麒麟

本麒麟 キリン ビール350ml×24本 発泡酒新ジャンル

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



糖質75％オフと満足感のある味わい。「金麦 糖質75%オフ」


金麦

金麦 糖質75%オフ 350ml 24本 [6缶×4] [ サントリー ビール 新ジャンル 発泡酒 ]

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



カロリーゼロ・糖類ゼロのノンアルビール「あしたを想う オールフリー」


あしたを想うオールフリー

あしたを想う オールフリー 350ml 24本[ノンアルコール ビール サントリー]

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



甘くなくて、こってりした食事にも◎「サントリー のんある晩酌レモンサワー」


Suntory

のんある酒場 レモンサワー 350ml×24本 [ サントリー ノンアルコール]

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)



その他のセール商品


by Amazon

by Amazon パックご飯 国産米 100% 200g×24個 低温製法米

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)


松屋

【松屋】 カレギュウセット 牛めしの具 プレミアム仕様 ×15食 オリジナルカレー×15食 ※辛口 [冷凍] 牛丼 牛めし カレー カレギュウ 15個 (x 2)

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)


松屋

【松屋】《松鷹や謹製》博多もつ鍋 3セット《5〜6人前》 ちゃんぽん麺 付き！【牛もつ/スープ/ちゃんぽん麺/鷹の爪/ガーリックフレーク】

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)


Cup Noodles

カップヌードル チリトマトヌードル 日清食品 カップ麺 76g×20個

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)


※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

