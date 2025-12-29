奈良育英がPK戦の末、4大会ぶり全国勝利！ 矢板中央は後半ATに劇的同点弾も、選手権初戦で姿を消す
第104回全国高校サッカー選手権大会・1回戦が29日に行われ、矢板中央（栃木）と奈良育英（奈良）が対戦した。
3大会連続15回目の出場となる矢板中央と、5大会連続18回目の出場となる奈良育英のゲームは、16分に動く。奈良育英はゴール前でセカンドボールを拾った建部皓介が右足を振り抜くが、シュートはGK金沢楓に阻まれる。だが、このプレーで右コーナーキックを獲得すると、ファーサイドを目掛けたボールを西村優士が頭で折り返し、建部皓介がヘディングシュート。ここは相手のゴールカバーに阻まれたが、こぼれ球を横田陽人が押し込んだ。
だが、矢板中央も即座に反撃へ転じる。20分、皆川北斗からの鋭い縦パスを平野巧が収めると、うまく反転してドリブルをスタート。ペナルティエリア内まで持ち運ぶと、自ら左足でゴールネットを揺らし、試合は振り出しに戻った。
その後は両チームともに悪くないシーンを作ったものの、1−1のままハーフタイムに突入。後半に入ると、60分に次の1点が生まれる。奈良育英が攻撃へ移った中、ゴール前でセカンドボールを拾った福西恭英が、ワントラップから冷静にボックス左へ繋ぐ。最後は柑本凛伍が右足でねじ込み、奈良育英が勝ち越しに成功した。
このまま後半アディショナルタイムに入ったが、矢板中央はこのまま試合を終わらせはしない。右サイドからのクロスボールをアクバル・エレンがボレーで狙うと、GK内村篤紀に弾き出されたこぼれ球を竹内麻廷有主が押し込む。矢板中央が土壇場で同点に追いついた。
決着はPK戦に委ねられると、両校のGKが躍動し、5人目までが終わった時点で2−2とイーブンの状況。先攻の奈良育英は6人目の堀大輔が成功させると、後攻の奈良育英では値千金の同点弾を奪った竹内麻廷有主が登場。しかしながら、シュートは枠を捉えきれず、ゲームセット。奈良育英が4大会ぶりに全国での1勝を手にした。
試合はこのままタイムアップ。奈良育英は第100回大会以来の初戦突破を成し遂げた。勝利した奈良育英は31日、山形明正（山形）vs大分鶴崎（大分）の勝者と対戦する。
【スコア】
矢板中央 2−2（PK戦：2−3） 奈良育英
【得点者】
0−1 16分 横田陽人（奈良育英）
1−1 20分 平野巧（矢板中央）
1−2 60分 柑本凛伍（奈良育英）
2−2 80＋4分 竹内麻廷有主（矢板中央）
