Æî¹Á¤ÎATC¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¥È¥ìー¥É¥»¥ó¥¿ー¡¢Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¡ËITMÅï2³¬¤Ë12·î27Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬°ÜÀß¤µ¤ì¤¿¡£

Æ±¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤ÏÂçºå»ÔÌò½êÀµÌÌ¸¼´ØÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¡Ö¿²¤½¤Ù¤ê¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£27Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥¦¥§¥ë¥«¥à¥»¥ì¥â¥Ëー¡×¤â³«¤«¤ì¡¢¤Ï¤ë¤Ê°¦¤µ¤ó¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡Ë¤È²£»³±Ñ¹¬Âçºå»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¥»¥ì¥â¥Ëー¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿²£»³»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤­¤ç¤¦27Æü¤«¤é¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡Ê¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡Ë¤¬ATC¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£Âçºå»ÔÌò½êÁ°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤«¤é¤ÏATC¤Ç¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï±«É÷¤ò¤·¤Î¤²¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È°ì½ï¤ËÃÈ¤«¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢ËüÇî¤ÎÍýÇ°¤ò¤µ¤é¤Ë¹­¤²¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£

ÀßÃÖ¤Ï2026Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¡£

